Sở Y tế TP.HCM thông tin về sản phẩm An Phế Đan

Sở Y tế TP.HCM khẳng định sản phẩm An Phế Đan chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, việc quảng cáo với nội dung điều trị bệnh là vi phạm Luật Quảng cáo.

Sản phẩm An Phế Đan được quảng cáo như một loại thuốc. Ảnh: trungtamthuoc.

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM ngày 23/10, ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, đã thông tin việc quảng cáo sản phẩm An Phế Đan như thuốc điều trị bệnh.

Cụ thể, ông Nam cho biết sản phẩm này không có trong danh mục thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Dữ liệu tra cứu tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vào ngày 22/10 cho thấy An Phế Đan chưa được cấp số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu.

"Việc quảng cáo sản phẩm với nội dung điều trị bệnh khi chưa có giấy phép hợp lệ là vi phạm quy định của Luật Quảng cáo", ông Nam nhấn mạnh.

An Phế Đan được quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, website như một loại thuốc hô hấp, với công dụng giảm ho, đau rát họng, bổ phổi, giảm tăng tiết đờm. Viên uống An Phế Đan thích hợp sử dụng cho người bị viêm họng, viêm phế quản có các triệu chứng như ho, ho có đờm, khàn tiếng, đau rát họng. Quảng cáo còn nêu rõ từ khi lưu hành, chưa có bất kỳ tác dụng phụ nào của sản phẩm An Phế Đan được ghi nhận.

Cũng tại họp báo, Sở Y tế TP.HCM thông tin thêm về định hướng phát triển khu vực y tế tư nhân tại TP.HCM, theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Theo đó, ngành y tế xác định khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng, đồng hành cùng hệ thống công lập trong việc phát triển y tế chuyên sâu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo định hướng quốc gia, Việt Nam khuyến khích mở rộng bệnh viện tư nhân kỹ thuật cao, phát triển các khu sản xuất dược phẩm, vaccine, sinh phẩm và thiết bị y tế. Đồng thời, phấn đấu tăng tỷ lệ giường bệnh tư nhân lên 10% vào năm 2025, 15% năm 2030 và 25% năm 2050.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá những năm gần đây, hệ thống y tế tư nhân tại thành phố phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và kỹ thuật chuyên sâu, góp phần giảm tải cho bệnh viện công và mở rộng lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.

Hiện TP.HCM có 90 bệnh viện ngoài công lập, hơn 10.000 phòng khám, 15.000 cơ sở kinh doanh dược, nhà thuốc và 95 trung tâm bảo trợ xã hội tư nhân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, phát triển y tế tư nhân không chỉ giúp nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế, mà còn tạo động lực để ngành y tế TP.HCM hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế. Từ đó, khẳng định vai trò không thể thiếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của thành phố.