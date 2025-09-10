Sốc vì rận làm tổ trên mi mắt người phụ nữ

Suốt 3 năm vật lộn với cơn ngứa mi mắt dai dẳng, người phụ nữ Hà Nội luôn lo sợ nhiễm ký sinh trùng từ chó mèo. Kết quả khám lại khiến bà bất ngờ bởi rận mi ký sinh ngay ở mắt.

Hình ảnh rận mi - loài ký sinh trùng cực nhỏ (1-2 mm) bám tại gốc lông mi.

Bệnh nhân B.T.M., 68 tuổi, trú tại Hà Nội tìm đến khám tại khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, với nỗi lo có thể bị nhiễm ký sinh trùng. Suốt 3 năm, bà bị ngứa mi mắt dai dẳng.

Cơn ngứa tăng về đêm, kèm cộm, khó chịu, nhiều rỉ mắt khiến bà mất ngủ và ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt. Dù đã đi khám nhiều nơi nhưng triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Điều khiến bà lo lắng nhất là trong một lần tắm cho chó, nước văng vào mắt, từ đó nảy sinh nỗi sợ mình có thể nhiễm ký sinh trùng từ vật nuôi..

Khi tiếp nhận, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Lanh, chuyên khoa Mắt, ghi nhận bệnh nhân bị viêm bờ mi mạn tính, đục thủy tinh thể và mộng mắt phải. Bà được chỉ định làm các xét nghiệm ký sinh trùng, bao gồm cả những loại thường lây từ chó mèo như sán dây, giun lươn.

Bác sĩ Lanh thăm khám cho bệnh nhân 68 tuổi.

Kết quả cho thấy bà không nhiễm giun sán. Tuy nhiên, dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện rận mi - loài ký sinh trùng cực nhỏ (1-2 mm) bám tại gốc lông mi. Chúng khó quan sát bằng mắt thường, chỉ thấy rõ khi số lượng nhiều. Ngoài mi mắt, rận còn có thể xuất hiện ở tóc, lông mày hoặc lông mu. May mắn, bệnh nhân không có biểu hiện rận ở các vùng khác.

Ngay sau đó, bà được hướng dẫn vệ sinh bờ mi bằng gạc chuyên dụng, bôi thuốc mỡ giảm kích ứng, uống thuốc trị ký sinh trùng và đồng thời làm sạch toàn bộ môi trường sống như chăn ga, gối, đệm để loại bỏ trứng rận.

Theo bác sĩ Lanh, rận mi chủ yếu lây qua tiếp xúc gần gũi hoặc dùng chung đồ cá nhân như khăn mặt, ga trải giường. Dù không dễ lây như chấy, nhưng vẫn có nguy cơ cao trong môi trường khép kín, kém vệ sinh.

"Người có biểu hiện ngứa mắt kéo dài, đỏ mi, nhiều dử mắt hoặc tái viêm liên tục cần đi khám sớm. Việc giữ vệ sinh cá nhân, không dùng chung khăn, chăn màn và rửa tay sạch trước khi chạm vào mắt là cách phòng bệnh hiệu quả", bác sĩ Lanh khuyến cáo.

Bệnh không đe dọa tính mạng nhưng nếu kéo dài có thể gây tổn thương mi mắt, ảnh hưởng thị lực và làm suy giảm chất lượng sống.