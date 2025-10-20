'Sốc' với giá phụ tùng của siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport

Chiếc siêu xe xấu số này sẽ chuẩn bị được đấu giá với mô tả "hư hỏng hộp số". Tại một sàn buôn bán xe cũ tại Ba Lan, chiếc Chiron Pur Sport này được rao với giá 2,1 triệu Euro ( 2,45 triệu USD ), chỉ bằng phân nửa mức giá bán lại trung bình.