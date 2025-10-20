Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Sốc' với giá phụ tùng của siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport

  • Thứ hai, 20/10/2025 14:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không chỉ có giá trị cao và chi phí sử dụng tốn kém, người dùng cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ nếu muốn "phục hồi" siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport bị hư hỏng.

sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 1

Bugatti Chiron Pur Sport là phiên bản hiệu năng cao của dòng hypercar Chiron, ra mắt vào năm 2020. So với nguyên bản, siêu xe này được trang bị gói khí động học mới, đặc biệt là cụm cánh gió cố định kích thước lớn.
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 2

Chỉ được sản xuất giới hạn 60 chiếc, chiếc Bugatti Chiron Pur Sport này mang màu sơn xanh Atlantic Blue, đi kèm các chi tiết màu đồng Copper. Vào tháng 3/2025, chiếc xe được dán lại ngoại thất màu tím Lamborghini Viola Pasifae.
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 3

Vào tháng 6/2025, siêu xe này gặp tai nạn nghiêm trọng khi va chạm với một chiếc bán tải khiến phần đầu bị hư hại nặng. Matt Armstrong, một YouTuber nổi tiếng với các dự án phục hồi siêu xe bị tai nạn, đã bay từ Anh sang Miami để tận mắt kiểm tra chiếc Chiron.
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 4

Tuy nhiên, Youtuber này đã "đứng hình" khi nhận báo giá phụ tùng thay thế của siêu xe này: nắp capo bằng sợi carbon có giá 50.000 Euro (58.300 USD), trong khi lưới tản nhiệt hình móng ngựa có giá 80.000 Euro (93.300 USD).
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 5

Tuy nhiên, đắt đỏ nhất là cụm đèn pha LED và ốp thân vòm bánh xe bằng sợi carbon. Cả 2 đều có mức giá lên đến 150.000 Euro (175.000 USD). Con số này còn cao hơn giá của một chiếc Lamborghini Huracan LP 610-4 trên thị trường xe cũ.
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 6

Rất may mắn, không có chi tiết nào ở phía đuôi xe bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Phiên bản hiệu năng cao này được Bugatti trang bị hệ thống ống xả titanium được in 3D, giúp giảm khối lượng hơn 50 kg so với cấu hình trên chiếc Chiron tiêu chuẩn.
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 7

Qua kiểm tra ban đầu, anh phát hiện khung gầm carbon của xe có dấu hiệu hư hại. Điều này đủ khiến công ty bảo hiểm có thể kết luận tình trạng "total loss" – mất toàn bộ giá trị.
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 8

Cường độ của vụ va chạm cũng được thể hiện qua việc cả 2 túi khí phía trước và túi khí đầu gối người lái đã được kích nổ. Chi phí thay thế túi khí cũng như vô lăng và bảng taplo cũng không hề thấp.
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 9

Xe vẫn giữ nguyên bộ ghế thể thao bọc da màu đen Beluga Black, đi kèm những đường chỉ tương phản và logo Bugatti trên mỗi tựa đầu màu đồng Copper.
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 10

Mức odo của chiếc xe này đạt 3.490 dặm (khoảng 5.617 km). So với thời điểm mua lại, chủ nhân hiện tại của chiếc xe chỉ mới chạy thêm 201 dặm (hơn 323 km).
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 11

Bugatti Chiron Pur Sport vẫn sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0L cùng 4 bộ turbo, công suất tối đa 1.500 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm. Cơ cấu này cho chiếc xe khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,3 giây và có thể đạt tốc độ tối đa 350 km/h.
sieu xe, hypercar, bugatti, chiron, bugatti chiron, chiron pur sport, bugatti chiron pur sport, tai nan, dau gia anh 12

Chiếc siêu xe xấu số này sẽ chuẩn bị được đấu giá với mô tả "hư hỏng hộp số". Tại một sàn buôn bán xe cũ tại Ba Lan, chiếc Chiron Pur Sport này được rao với giá 2,1 triệu Euro (2,45 triệu USD), chỉ bằng phân nửa mức giá bán lại trung bình.

Việt Hà

Ảnh: Copart

