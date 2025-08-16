'Sống ảo' chuẩn Hà Nội dịp 2/9

Những con phố rợp sắc cờ đỏ sao vàng, các công trình lịch sử sẽ là điểm check-in lý tưởng, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách khi đến Hà Nội dự lễ diễu binh 2/9.

Hà Nội đang trở thành tâm điểm của cả nước khi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đến rất gần. Khắp các tuyến phố trung tâm, công tác trang trí, chuẩn bị cho lễ diễu binh - diễu hành được gấp rút hoàn thiện, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Trong dịp đặc biệt này, ngoài hòa mình vào không khí sự kiện, du khách có thể khám phá loạt điểm tham quan, vui chơi tiêu biểu của thủ đô - từ công trình lịch sử, bảo tàng giàu hiện vật đến những con phố rực rỡ sắc cờ, mang đậm dấu ấn Hà Nội.

Nhà tù Hỏa Lò

Địa chỉ: 1A phố Hoả Lò

1A phố Hoả Lò Mở cửa tham quan: 8h00 - 17h00 (không nghỉ trưa), tất cả các ngày trong tuần.

8h00 - 17h00 (không nghỉ trưa), tất cả các ngày trong tuần. Giá vé: 30.000 đồng/người lớn; 15.000 đồng/sinh viên, học sinh THCS, THPT; miễn phí cho học sinh tiểu học và các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Được xây dựng năm 1896 dưới thời Pháp thuộc với tên gọi Maison Centrale, Hỏa Lò từng là một trong những nhà tù kiên cố và lớn nhất Đông Dương với tường đá dày, cao, hệ thống cửa sắt và phòng giam biệt lập. Nơi đây giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng nổi tiếng, trở thành chứng tích sống tố cáo chế độ nhà tù hà khắc của thực dân.

Ngày nay, Hỏa Lò được gìn giữ như một bảo tàng lịch sử đặc biệt, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng hàng nghìn hiện vật, hình ảnh tái hiện cuộc sống khắc nghiệt phía sau song sắt và tinh thần kiên cường của những người tù yêu nước.

Bên cạnh tham quan ban ngày, Hỏa Lò còn thu hút du khách bởi chương trình trải nghiệm “Đêm thiêng liêng” tổ chức vào 19h-21h thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Đây là hành trình 120 phút, dẫn dắt người xem qua các câu chuyện lịch sử theo chủ đề, với ánh sáng, âm thanh và lời dẫn tạo cảm xúc sâu lắng.

Hiện tại, chương trình phục vụ hai chủ đề: “Sống như những đóa hoa” và “Lửa thanh xuân” với mức giá lần lượt 399.000 đồng và 499.000 đồng. Chương trình phục vụ duy nhất ngôn ngữ tiếng Việt.

Cột cờ Hà Nội

Địa chỉ: 28A đường Điện Biên Phủ

28A đường Điện Biên Phủ Mở cửa: 8h-17h hàng ngày.

8h-17h hàng ngày. Giá vé: 20.000 đồng/người lớn; 10.000 đồng/học sinh, sinh viên, người trên 60 tuổi; miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi và người có công với cách mạng.

Nằm trong khuôn viên Di sản Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội (hay Kỳ đài Hà Nội) là một trong những công trình hiếm hoi còn nguyên vẹn sau những biến động lịch sử. Được xây dựng từ năm 1805 đến 1812 dưới triều Nguyễn, công trình cao hơn 33 m này từng là đài quan sát quân sự chiến lược, nay trở thành biểu tượng tự hào của thủ đô.

Nơi đây gắn liền với những sự kiện trọng đại, trong đó có lễ thượng cờ đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 1945 và ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.

Kiến trúc Cột cờ gồm ba tầng đế vuông vững chãi, phần thân có cầu thang xoắn 54 bậc dẫn lên vọng lâu tám cửa sổ, cho tầm nhìn bao quát Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm và khu trung tâm. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Kỳ đài là hình ảnh quen thuộc, đặc biệt rực rỡ trong những ngày lễ lớn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Địa chỉ: Km 6+500 Đại lộ Thăng Long

Km 6+500 Đại lộ Thăng Long Mở cửa: 8h-11h; 13h-16h (đóng cửa vào thứ hai và thứ sáu).

8h-11h; 13h-16h (đóng cửa vào thứ hai và thứ sáu). Giá vé: 40.000 đồng/người lớn. Miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi, người từ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng.

Cách trung tâm Hà Nội 9 km, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam rộng 38,6 ha, được xây dựng tại Tây Mỗ - Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thay thế cơ sở cũ trong hoàng thành Thăng Long.

Chính thức hoạt động từ cuối năm 2024, đây là một trong những bảo tàng quốc gia trọng điểm, sở hữu hơn 150.000 hiện vật, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia, tái hiện toàn bộ tiến trình lịch sử quân sự Việt Nam từ thời dựng nước đến hiện đại.

Không gian trưng bày được tổ chức theo dòng thời gian, kết hợp công nghệ trình chiếu, sa bàn 3D, thuyết minh tự động và khu trưng bày ngoài trời quy mô lớn với nhiều khí tài quân sự như xe tăng T-54B số hiệu 843, máy bay MiG-21, pháo cao xạ, tên lửa phòng không…

Với không gian mở, kiến trúc hiện đại và trưng bày ấn tượng, bảo tàng là điểm lý tưởng để du khách tham quan, hòa mình vào không khí sôi động, hào hùng của những ngày Tết Độc Lập khi ở Hà Nội.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 2 đường Hùng Vương

Số 2 đường Hùng Vương Giờ mở cửa: Mùa nóng (1/4-31/10): Thứ ba, tư, năm: 7h30-10h30; Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 7h30-11h. Mùa lạnh (1/11-31/3): Thứ ba, tư, năm: 8h-11h; Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 8h-11h30. Nghỉ thứ hai và thứ sáu (trừ dịp lễ lớn, nếu có thông báo đặc biệt).

Mùa nóng (1/4-31/10): Thứ ba, tư, năm: 7h30-10h30; Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 7h30-11h. Mùa lạnh (1/11-31/3): Thứ ba, tư, năm: 8h-11h; Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 8h-11h30. Nghỉ thứ hai và thứ sáu (trừ dịp lễ lớn, nếu có thông báo đặc biệt). Vé vào cửa: Miễn phí.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trang nghiêm ngay giữa Quảng trường Ba Đình - nơi Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập vào ngày lịch sử 2/9/1945. Khánh thành năm 1975, công trình bằng đá granite xám với hàng cột vuông bề thế, xung quanh là thảm cỏ và hàng cây được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên không gian trang nghiêm, thanh bình.

Mỗi ngày, tại đây diễn ra nghi thức thượng cờ vào buổi sáng và hạ cờ lúc 21h. Mùa hè (1/4-31/10), lễ thượng cờ bắt đầu lúc 6h00, mùa đông (1/11-31/3) diễn ra lúc 6h30; cả hai nghi thức đều do Đoàn 275 - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng thực hiện trong tiếng nhạc quân hành hùng tráng.

Từ cuối tháng 7, khu vực trước Lăng Bác luôn tấp nập người dân và du khách tới chụp ảnh, check-in mừng đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, không gian phía trước hiện khá hẹp do đang dựng sân khấu, khán đài và các hạng mục phục vụ lễ diễu binh - diễu hành.

Vì vậy, du khách nên tới sớm để vừa có thể tham dự lễ thượng cờ, vừa tránh đông đúc, Ngoài ra, du khách cần lưu ý việc đi lại bởi những ngày sát lễ thường có cấm đường hoặc phân luồng giao thông quanh Quảng trường Ba Đình.

Văn miếu Quốc Tử Giám

Địa chỉ: 58 phố Quốc Tử Giám

58 phố Quốc Tử Giám Mở cửa: 8h-17h hàng ngày.

8h-17h hàng ngày. Giá vé: 30.000 đồng/người lớn; 15.000 đồng/sinh viên, học sinh; miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi và các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Xây dựng năm 1070 dưới triều Lý Thánh Tông, Văn Miếu thờ Khổng Tử và các bậc hiền triết, đồng thời là trung tâm giáo dục Nho học lớn nhất cả nước. Sáu năm sau, Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam - được thành lập tại đây.

Trải qua gần một thiên niên kỷ, quần thể di tích nổi bật với kiến trúc cổ kính, sân vườn, hồ nước và 82 bia tiến sĩ được UNESCO công nhận Di sản tư liệu thế giới.

Ngày nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến tiêu biểu của thủ đô, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, ngày 16/8, tại Nhà Thái học thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm tranh “Nước Non Ngìn Dặm” sẽ chính thức khai mạc. Sự kiện do Câu lạc bộ Tôi Vẽ phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Triển lãm trưng bày hơn 150 tác phẩm của 34 họa sĩ, khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của non sông Việt Nam qua góc nhìn hội họa đương đại. Bên cạnh không gian trưng bày, mỗi cuối tuần sẽ có chuỗi workshop nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi, gồm in khắc “Biểu tượng Việt Nam”, vẽ lá bồ đề, vẽ sổ “Chung khúc hoan ca”, sơn mài “Tĩnh trứng”, nặn tò he “Nghìn năm chuyện kể”… mang đến trải nghiệm sáng tạo và gắn kết với văn hóa truyền thống.

Nhà thờ Lớn Hà Nội

Địa chỉ : 40 phố Nhà Chung

: 40 phố Nhà Chung Mở cửa: Buổi sáng và buổi chiều (phục vụ nghi lễ, du khách nên đến ngoài giờ lễ chính).

Buổi sáng và buổi chiều (phục vụ nghi lễ, du khách nên đến ngoài giờ lễ chính). Giá vé: Miễn phí.

Khánh thành năm 1886, Nhà thờ Lớn Hà Nội (tên chính thức là Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse) là một trong những công trình kiến trúc Công giáo lâu đời và tiêu biểu nhất của thủ đô.

Được xây dựng theo phong cách Gothic châu Âu, nhà thờ nổi bật với hai tháp chuông cao gần 31 m, mặt tiền trang trí các cửa vòm nhọn và hoa văn tinh xảo. Bên trong là không gian thánh đường trang nghiêm, với trần cao vút, cửa kính màu rực rỡ và bàn thờ chạm khắc công phu.

Nằm ngay trung tâm khu phố cổ, Nhà thờ Lớn từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. Dịp Quốc khánh 2/9, khu vực quanh nhà thờ thường đông đúc, rực rỡ cờ hoa, kết hợp không khí lễ hội và nhịp sống sôi động của phố phường.

Phố Phan Đình Phùng

Địa chỉ: Kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng (gần Hoàng thành Thăng Long) đến phố Hàng Cót

Kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng (gần Hoàng thành Thăng Long) đến phố Hàng Cót Mở cửa: Tự do tham quan.

Được mệnh danh là một trong những con phố đẹp nhất Hà Nội, Phan Đình Phùng nổi tiếng với hàng sấu cổ thụ trăm tuổi trải dài hai bên đường, tạo nên không gian xanh mát quanh năm.

Vào mùa thay lá hoặc mùa hoa sấu, con phố khoác lên mình vẻ lãng mạn, thơ mộng, thu hút đông đảo du khách và giới trẻ tới dạo bộ, chụp ảnh. Hai bên phố còn lưu giữ nhiều biệt thự Pháp cổ với kiến trúc tinh tế, mái ngói rêu phong, cửa sổ vòm, gợi nhớ không khí Hà Nội xưa.

Dịp Quốc khánh 2/9, Phan Đình Phùng trở thành “phông nền” lý tưởng cho những bộ ảnh check-in mang đậm chất Hà Nội, đặc biệt với hình ảnh “nàng thơ” áo dài thướt tha tạo dáng bên những xe hoa sắc màu.

Hoàng hôn hồ Tây

Địa chỉ: Vòng quanh Hồ Tây

Vòng quanh Hồ Tây Mở cửa: Tự do tham quan.

Hồ Tây - hồ nước tự nhiên lớn nhất thủ đô với diện tích hơn 500 ha - từ lâu đã là điểm hẹn lãng mạn của người Hà Nội. Con đường vòng quanh hồ dài hơn 17 km rợp bóng cây xanh, mùa thu tháng 8-9 càng trở nên quyến rũ với tiết trời mát lành và sắc vàng dịu nhẹ.

Dịp Quốc khánh 2/9, hồ Tây xứng đáng góp mặt trong top những điểm tham quan hàng đầu của Hà Nội. Nơi đây thu hút đông đảo du khách và giới trẻ tới “săn” khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ.

Ngoài ngắm cảnh, du khách có thể thuê xe đạp vòng quanh hồ, thong dong trên xích lô để tận hưởng trọn vẹn không khí thu Hà Nội, hoặc ghé các quán cà phê ven hồ, thưởng thức bánh tôm Hồ Tây trứ danh.

Các điểm rợp cờ đỏ sao vàng

Địa điểm: Ngõ 150 Yên Phụ, phố Ấu Triệu, phố Nguyễn Quang Bích.

Ngõ 150 Yên Phụ, phố Ấu Triệu, phố Nguyễn Quang Bích. Mở cửa: Tự do.

Ngõ 150 Yên Phụ, phố Ấu Triệu và phố Nguyễn Quang Bích những ngày cận Quốc khánh 2/9 đều khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, biến không gian vốn quen thuộc thành bức tranh rộn ràng màu lễ hội. Đây cũng là những địa chỉ hút đông đảo bạn trẻ và du khách tìm đến để lưu lại khoảnh khắc check-in giàu cảm xúc mỗi dịp lễ lớn.

Ở ngõ 150 Yên Phụ, con dốc nhỏ thoai thoải, uốn nhẹ theo triền đường cùng những hàng cờ treo đều tăm tắp tạo nên chiều sâu hút mắt, khiến nơi đây được mệnh danh là “con ngõ cờ hoa” của Thủ đô.

Phố Ấu Triệu, nép mình ngay sau lưng Nhà thờ Lớn, lại nổi bật với những dãy cờ đỏ sao vàng nổi bật trên nền tường vàng cổ kính, xen lẫn các quán cà phê vintage, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng vừa đầy sức sống, đặc biệt cuốn hút khi ánh nắng chiều buông xuống.

Phố Nguyễn Quang Bích là “gương mặt mới” trên bản đồ check-in mùa lễ, gây ấn tượng bởi vẻ yên ả, trầm mặc và hàng cờ thẳng tắp giữa những ngôi nhà tường vàng, cửa xanh.