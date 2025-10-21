Sóng dữ 'nuốt' vỉa hè, Đà Nẵng căng mình ứng phó bão Fengshen

|
Chiều 21/10, mực nước sông Hàn bắt đầu dâng cao do cơn mưa lớn. Sức gió mạnh tạo nhiều đợt sóng vỗ liên tục vào bờ kè hai bên. Có lúc, sóng cao lên đến 3 m, va đập mạnh gây bong tróc gạch lát vỉa hè đường Như Nguyệt.
Một người dân tranh thủ dọn đất, cát do sóng dữ hất lên mặt đường.
Mực nước sông Hàn dâng cao gần chạm dầm chính của cầu Rồng (phường Hải Châu) chiều 21/10.
Một chiếc thuyền di chuyển bên dưới cầu Rồng, phần nóc gần chạm cầu.
Chính quyền địa phương tiến hành nâng cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, giúp tàu thuyền qua lại khi nước sông dâng cao. Đây là tuyến phố đi bộ ngắm cảnh về đêm nổi tiếng tại Đà Nẵng.
Trước cảnh báo về cơn bão số 12 (Fengshen), nhiều ngư dân gấp rút chuẩn bị công tác phòng chống bão. UBND phường Sơn Trà bố trí lực lượng công an, dân quân, cùng biên phòng hỗ trợ người đánh cá đưa thuyền về bờ, chèn chống tại vỉa hè đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp. Cùng lúc đó, cơ quan chức năng giăng dây, treo biển cảnh báo tại đường Như Nguyệt, bảo vệ an toàn của người dân.
Một khúc cua ngập nặng gần đường Như Nguyệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 12 cách Đà Nẵng khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Đến ngày 22/10, bão bắt đầu tiến gần hơn với tốc độ 10-15 km/h, cách Đà Nẵng 145 km. Cơ quan thời tiết cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gồm Hoàng Sa, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Vài ngày trước khi bão dự kiến đổ bộ, Đà Nẵng chứng kiến cơn mưa trắng trời cản trở tầm nhìn người đi đường.
