Sóng dữ 'nuốt' vỉa hè, Đà Nẵng căng mình ứng phó bão Fengshen

Trước cảnh báo về cơn bão số 12 (Fengshen), nhiều ngư dân gấp rút chuẩn bị công tác phòng chống bão. UBND phường Sơn Trà bố trí lực lượng công an, dân quân, cùng biên phòng hỗ trợ người đánh cá đưa thuyền về bờ, chèn chống tại vỉa hè đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp. Cùng lúc đó, cơ quan chức năng giăng dây, treo biển cảnh báo tại đường Như Nguyệt, bảo vệ an toàn của người dân.

Một khúc cua ngập nặng gần đường Như Nguyệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 12 cách Đà Nẵng khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Đến ngày 22/10, bão bắt đầu tiến gần hơn với tốc độ 10-15 km/h, cách Đà Nẵng 145 km. Cơ quan thời tiết cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gồm Hoàng Sa, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

