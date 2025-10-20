Soobin góp mặt cùng Song Hye Kyo, Winter, RIIZE tại 'Tổ ong Chaumet'

|
Trong thời gian 16-28/10, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) chào đón "tổ ong" xa xỉ mang tên Bee de Chaumet. Đây là sự kiện pop-up của thương hiệu kim hoàn Chaumet, diễn ra tại Lotte World Tower - tòa nhà cao và ấn tượng bậc nhất tại thủ đô của Hàn Quốc. Chaumet đã xây dựng không gian pop-up sáng tạo, dẫn dắt khách tham quan bước vào một "tổ ong" đương đại tinh xảo và mê hoặc. Lấy cảm hứng từ công trình nghệ thuật sắp đặt của hãng tại Expo 2025 Osaka, Chaumet hiện thực hóa thế giới của bộ sưu tập Bee de Chaumet thông qua trải nghiệm đa giác quan.
Soobin Hoàng Sơn diện chuẩn dress code, check-in tại sự kiện Bee de Chaumet. Giống dàn khách mời của sự kiện, nam ca sĩ được trải nghiệm kiến trúc đặc biệt, tôn vinh nghệ thuật thủ công xứ Hàn, với hàng nghìn tảng ong được xếp bằng giấy Hanji truyền thống. Tại triển lãm, lối thiết lập đặc biệt tạo nên không gian tưởng chừng vô tận. Khách tham quan được mời gọi khám phá hành trình lịch sử 245 năm của Chaumet, theo dấu mô típ trang trí tổ ong - từ biểu tượng hoàng quyền thời Napoleon cho đến cách diễn giải hiện đại, tối giản.
Giữ mối quan hệ thân thiết với thương hiệu Chaumet tại Việt Nam, Soobin đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Việt Nam trẻ trung, tài năng và mang gương mặt thương hiệu cho nhãn hàng xa xỉ. Tại sự kiện, nam ca sĩ gây ấn tượng nhờ gu ăn mặc và kết hợp phụ kiện lịch lãm.
Đại sứ thương hiệu Song Hye Kyo cũng có mặt trong sự kiện tại Seoul của Chaumet. Nữ diễn viên mặc đồ đơn giản, thanh lịch, làm nổi bật nhan sắc không tuổi và trang sức Chaumet xa xỉ.
Siêu sao Hàn Quốc bắt đầu mối quan hệ thân thiết với Chaumet vào năm 2018 và được thăng hạng thành đại sứ toàn cầu vào năm 2024. Một cặp bài trùng ấn tượng: Trang sức xa xỉ sánh vai cùng "bóng hồng" tài năng.
Winter (aespa) góp mặt tại sự kiện, đeo vòng cổ và hoa tai từ BST Bee de Chaumet biểu tượng của Chaumet. Nữ thần tượng KPop mang đến sự trẻ trung và hiện đại, thể hiện sức hút của thương hiệu đối với giới mộ điệu. Thiết kế nữ trang được kết từ các hình lục giác, kết hợp hoàn hảo giữa hình học sắc nét, hiện đại và chất liệu vàng, kim cương xa xỉ.
Hai thành viên Anton và Sunchan của nhóm nhạc RIIZE làm bầu không khí tại Tổ ong Chaumet càng thêm cuồng nhiệt.
Tại Việt Nam, thương hiệu Chaumet được phân phối chính hãng bởi công ty quốc tế Tam Sơn.
Địa chỉ cửa hàng Chaumet Hà Nội: 12 Lý Đạo Thành, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: 9-20h
SĐT: (84)2432039686
Email: chaumet.hn@tamsonfashion.com