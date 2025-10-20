Soobin góp mặt cùng Song Hye Kyo, Winter, RIIZE tại 'Tổ ong Chaumet'

Trong thời gian 16-28/10, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) chào đón "tổ ong" xa xỉ mang tên Bee de Chaumet. Đây là sự kiện pop-up của thương hiệu kim hoàn Chaumet, diễn ra tại Lotte World Tower - tòa nhà cao và ấn tượng bậc nhất tại thủ đô của Hàn Quốc. Chaumet đã xây dựng không gian pop-up sáng tạo, dẫn dắt khách tham quan bước vào một "tổ ong" đương đại tinh xảo và mê hoặc. Lấy cảm hứng từ công trình nghệ thuật sắp đặt của hãng tại Expo 2025 Osaka, Chaumet hiện thực hóa thế giới của bộ sưu tập Bee de Chaumet thông qua trải nghiệm đa giác quan.