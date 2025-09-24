Sốt cao và đau đầu, đi viện được bác sĩ phát hiện lý do bất ngờ

Hôn mê, phải thở máy vì viêm não herpes, bệnh nhân ở Bắc Ninh được các bác sĩ giành lại sự sống ngoạn mục bằng thuốc kháng virus Acyclovir.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết vừa điều trị thành công hai ca viêm não herpes nguy kịch bằng thuốc kháng virus Acyclovir đường truyền tĩnh mạch. Thành công này mở ra cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời khẳng định năng lực điều trị các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ngay tại tuyến tỉnh.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 46 tuổi, ngụ tại xã Sơn Hải (Bắc Ninh), nhập viện ngày 1/9 trong tình trạng sốt cao, đau đầu, rối loạn ý thức. Xét nghiệm xác định người bệnh dương tính với virus Varicella zoster - tác nhân gây bệnh zona thần kinh.

Bệnh nhân được điều trị bằng Acyclovir truyền tĩnh mạch, theo dõi chặt chẽ tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Sau hơn 10 ngày, người đàn ông có sức khỏe ổn định, tỉnh táo và được xuất viện.

Trường hợp thứ hai là cụ ông 85 tuổi, trú tại phường Yên Dũng (Bắc Ninh), nhập viện ngày 26/8 trong tình trạng hôn mê, sốt cao, phải đặt nội khí quản thở máy. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy bằng kỹ thuật PCR cho thấy bệnh nhân nhiễm virus herpes. Các bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã nhanh chóng chỉ định điều trị Acyclovir truyền tĩnh mạch, kết hợp hồi sức tích cực và dinh dưỡng.

Sau gần một tháng kiên trì điều trị, cụ ông phục hồi ý thức, cai máy thở, hô hấp ổn định. Đây được đánh giá là ca bệnh đặc biệt khi bệnh nhân tuổi cao, nhiều bệnh nền.

Bác sĩ chuyên khoa I Trương Quang Chiến, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, người trực tiếp điều trị, cho biết viêm não do virus herpes là bệnh lý nguy hiểm, tiến triển nhanh, có thể gây không qua khỏi hoặc để lại di chứng nặng nếu không được điều trị kịp thời.

Nếu không dùng thuốc kháng virus sớm, tỷ lệ không qua khỏi có thể lên tới 70%, trong khi những người sống sót vẫn đối mặt nguy cơ suy giảm trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ hay sa sút trí tuệ. Hiện nay, thuốc Acyclovir đường truyền tĩnh mạch là "vũ khí" hiệu quả nhất để cứu chữa, nhưng cần được áp dụng ngay khi chẩn đoán.

Do chưa có vaccine đặc hiệu, biện pháp phòng ngừa chủ yếu là giữ vệ sinh cá nhân, không dùng chung đồ dùng, quan hệ tình dục an toàn, tăng cường sức đề kháng và đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo.

Người dân khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, co giật… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm.