Sốt kèo dài, bé trai nhiễm vi khuẩn cực độc

Từ biểu hiện sốt kéo dài, sưng đau vùng mang tai, bé trai 4 tuổi bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh Whitmore nguy hiểm.

Kết quả bất ngờ cho thấy bé K. dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - tác nhân gây bệnh Whitmore. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi là D.A.K. (4 tuổi, trú tại phường Tân Mai, Nghệ An) được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau vùng mang tai phải suốt 10 ngày.

Trước đó, gia đình tự cho trẻ uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không cải thiện. Khi đến điều trị tại tuyến cơ sở, tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. Ngày 4/9, bé K. được chuyển gấp lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm tấy lan tỏa vùng mang tai, theo dõi nhiễm khuẩn huyết. Ê-kíp nhanh chóng phẫu thuật dẫn lưu mủ và làm xét nghiệm. Kết quả bất ngờ cho thấy bé K. dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, thường gọi là nhiễm vi khuẩn ăn thịt người - tác nhân gây bệnh Whitmore, căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ không qua khỏi cao.

Ngay sau đó, bệnh nhi được điều trị theo phác đồ đặc hiệu, kết hợp nâng cao thể trạng và chăm sóc vết mổ hàng ngày. Sau một thời gian theo dõi tại khoa Răng Hàm Mặt, sức khỏe cháu K. ổn định, ổ viêm cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quang Hà, khoa Răng Hàm Mặt, cho biết Whitmore (melioidosis) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Đây là loại vi khuẩn có độc lực cao, tỷ lệ không qua khỏi khi mắc Whitmore dao động 40-60%. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể mất mạng chỉ trong vòng một tuần.

"Thời điểm giao mùa hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Trẻ nhỏ không nên chơi ở khu vực bùn đất, nguồn nước ô nhiễm. Người thường xuyên tiếp xúc với đất, nước cần mang bảo hộ lao động, đặc biệt khi có vết thương hở để giảm nguy cơ nhiễm bệnh", bác sĩ Hà khuyến cáo.

Theo ông, bệnh Whitmore hiện chưa có vaccine phòng ngừa và cũng chưa có khuyến cáo dùng kháng sinh dự phòng. Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là giữ vệ sinh cá nhân, che chắn vết thương và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường.