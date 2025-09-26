Stellantis lại dừng sản xuất ôtô vì bán ế

Một số mẫu xe thuộc các thương hiệu Alfa Romeo, Fiat, Opel... sẽ bị tạm dừng sản xuất do sức bán kém tại châu Âu.

Theo Motor1, tập đoàn Stellantis đã thêm lần nữa buộc phải tạm dừng hoạt động sản xuất, lắp ráp một số mẫu xe do nhu cầu đi xuống.

Alfa Romeo Tonale là “nhân vật chính” trong đợt cắt giảm sản xuất lần này. Dù thương hiệu Italy cho biết doanh số tại châu Âu đã tăng 30% trong nửa đầu năm, sức bán của riêng Tonale lại cho thấy tình hình đáng báo động.

Theo dữ liệu của DataForce, doanh số Alfa Romeo Tonale tại châu Âu sau 8 tháng đạt 10.840 xe, giảm mạnh đến 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình kinh doanh tại Mỹ cũng không khá khẩm hơn khi Alfa Romeo chỉ bán được 1.156 xe Tonale trong nửa đầu năm, tương đương mức giảm 28%.

Đây là lý do khiến dây chuyền sản xuất Alfa Romeo Tonale tại nhà máy Pomigliano ở Italy sẽ bị dừng hoạt động từ ngày 29/9 đến ngày 10/10.

Theo Motor1, một bản nâng cấp của Alfa Romeo Tonale dự kiến ra mắt vào năm 2026 được kỳ vọng có thể thay đổi tình hình.

Alfa Romeo Tonale sẽ được cho tạm dừng sản xuất. Ảnh: Top Gear.

Hãng tin Reuters cho biết Fiat Panda - vốn cũng là sản phẩm tại nhà máy trên - cũng sẽ bị tạm dừng sản xuất trong giai đoạn 29/9-6/10. Đây không phải lần đầu tiên Fiat Panda bị đình chỉ sản xuất do lượng tiêu thụ kém.

Tập đoàn Stellantis vẫn tiếp tục kinh doanh mẫu xe 14 năm tuổi này ngay cả khi Grande Panda ra mắt vào năm 2024. Dữ liệu của DataForce cho thấy doanh số Panda đã giảm 5% tại châu Âu, từ 89.307 xe xuống còn 84.793 xe trong giai đoạn 8 tháng đầu năm.

Bên cạnh Alfa Romeo Tonale và Fiat Panda, tập đoàn Stellantis cũng sẽ cho dừng sản xuất Opel Mokka và DS3 từ ngày 13/10 cho đến hết tháng.

Cả hai mẫu xe này đều được lắp ráp tại nhà máy Poissy (Pháp), nơi Stellantis đang giảm sản lượng để “điều chỉnh tốc độ sản xuất sao cho phù hợp với thị trường đang khó khăn tại châu Âu”.

Fiat Panda cũng bị dừng sản xuất do nhu cầu giảm. Ảnh: Fiat.

Nhìn chung, doanh số Stellantis tại châu Âu trong năm 2025 đang không quá khả quan. Dữ liệu bán hàng cung cấp bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho thấy doanh số toàn tập đoàn giảm 8,1% trong tháng 7, đạt khoảng 1,192 triệu xe.

Các thương hiệu Opel/Vauxhall, Citroën, Fiat, DS và Lancia đều giảm, trong khi Peugeot, Jeep và Alfa Romeo lại ghi nhận sức bán bật tăng so với năm ngoái.

Theo Motor1, thương hiệu Alfa Romeo có thể bù đắp doanh số hao hụt của Tonale bằng mẫu xe Junior vừa ra mắt. Chiếc crossover cỡ nhỏ này đã nhận được hơn 45.000 đơn đặt hàng tại 38 quốc gia khác nhau, dự kiến còn tăng thêm khi Alfa Romeo Junior chính thức trình làng các thị trường khác.