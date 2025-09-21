Stellantis ra mắt pin xe điện công nghệ mới, nhẹ và sạc nhanh hơn

Tập đoàn Stellantis vừa giới thiệu công nghệ pin điện IBIS có khả năng sạc nhanh hơn, nhẹ hơn và rẻ hơn, đồng thời loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ biến tần và bộ sạc riêng biệt.

Tập đoàn Stellantis, phối hợp cùng Saft (công ty con của TotalEnergies), vừa ra mắt nguyên mẫu xe điện đột phá với công nghệ IBIS - một dự án nghiên cứu hợp tác tại Pháp nhằm phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và chuyển đổi điện hiệu quả, bền vững và tiết kiệm hơn.

Công nghệ pin IBIS (Intelligent Battery Integrated System) được dự đoán sẽ thay đổi thị trường xe điện nếu được Stellantis thử nghiệm thành công và áp dụng trên các thương hiệu con của tập đoàn này.

Việc chính thức đưa nguyên mẫu này vào thử nghiệm trên đường thực tế đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình điện khí hóa, không chỉ cho lĩnh vực ôtô mà còn cho nhiều ứng dụng năng lượng tĩnh khác.

Công nghệ IBIS được lắp đặt trên chiếc Peugeot E-3008 thuần điện, vốn được phát triển trên nền tảng STLA Medium của Stellantis. Đây là thành quả sau nhiều năm thiết kế, mô phỏng và thử nghiệm của Stellantis cùng Saft, với sự hỗ trợ từ E2-CAD, Sherpa Engineering và các viện nghiên cứu hàng đầu tại Pháp như CNRS, Université Paris-Saclay và Institut Lafayette.

Nguyên mẫu bộ pin IBIS đã được thử nghiệm tĩnh, vốn mang đến những thông số ấn tượng. Việc lắp đặt công nghệ này trên mẫu xe thử nghiệm Peugeot E-3008 đánh dấu một bước phát triển mới trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Từ giữa năm 2022, một module IBIS dành cho các ứng dụng năng lượng tĩnh đã đi vào hoạt động, giúp xác thực các khái niệm kỹ thuật và đem lại nhiều bằng sáng chế. Việc chuyển sang nguyên mẫu di động trên chiếc Peugeot E-3008 là bước tiến quan trọng đưa công nghệ đến gần hơn với các ứng dụng thương mại.

Khác với cấu trúc truyền thống, IBIS tích hợp trực tiếp bộ biến tần và bộ sạc vào bên trong pin, bất kể chất liệu hay mục đích sử dụng khác nhau. Thiết kế này cho phép hệ thống vừa cấp điện xoay chiều và một chiều trực tiếp đến động cơ hoặc lưới điện, đồng thời cung cấp năng lượng cho mạng lưới 12 V và các hệ thống phụ trợ của xe.

Khác với cấu trúc truyền thống, IBIS tích hợp trực tiếp bộ biến tần và bộ sạc vào bên trong pin, giúp cải thiện hiệu quả năng lượng lên đến 10% theo chu trình WLTC và tăng công suất thêm 15%.

Nhờ đó, IBIS có thể cải thiện hiệu quả năng lượng lên đến 10% theo chu trình WLTC và tăng công suất thêm 15% (172 kW so với 150 kW) mà không cần tăng dung lượng pin. Bên cạnh đó, công nghệ này giúp giảm trọng lượng xe khoảng 40 kg, tiết kiệm không gian lên đến 17 L, từ đó tối ưu thiết kế khí động học.

Kết quả thử nghiệm ban đầu còn cho thấy thời gian sạc giảm đến 15% (từ 7 giờ xuống 6 giờ với bộ sạc AC 7 kW), đồng thời tiết kiệm khoảng 10% năng lượng. Ngoài ra, việc bảo trì trở nên đơn giản hơn, đồng thời mở rộng tiềm năng tái sử dụng pin với nhiều mục đích như ôtô, vận tải hay năng lượng tĩnh.

Stellantis là tập đoàn ôtô đa quốc gia lớn thứ 5 thế giới sau Toyota, Volkswagen Group, Hyundai Motor Group và Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance, sở hữu nhiều thương hiệu con như Peugeot, Chrysler, Dodge, Jeep, Maserati...

Giai đoạn 2 của dự án đã bắt đầu từ tháng 6/2025 với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp thông qua chương trình France 2030. Trọng tâm hiện nay là thử nghiệm trong điều kiện lái xe thực tế, nhằm mở đường cho việc tích hợp công nghệ IBIS vào các dòng xe thương mại của Stellantis vào cuối thập kỷ này.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực ôtô, cấu trúc IBIS còn có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong đường sắt, hàng không vũ trụ, hàng hải và các trung tâm dữ liệu - thể hiện cam kết của Stellantis và Saft đối với một tương lai điện khí hóa bền vững và có thể mở rộng.

Cuộc đua công nghệ pin điện ngày một cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các thị trường lớn với nhau. Mới đây, CATL vừa ra mắt dòng sản phẩm Shenxing Pro với thông số ấn tượng, vốn có thể định hình lại cuộc chơi xe điện.

Sự xuất hiện của IBIS cũng cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực pin điện đang ngày càng khốc liệt. Từ việc CATL ra mắt dòng pin có khả năng sạc đầy trong 10 phút và đạt tuổi thọ tới 1 triệu km, đến các dự án pin thể rắn và pin đa nền tảng do các hãng xe châu Âu phát triển, hay những liên minh hợp tác giữa châu Âu và Nhật Bản nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, tất cả đang tạo nên một cuộc đua toàn cầu, nơi công nghệ pin sẽ quyết định ai dẫn đầu trong kỷ nguyên xe điện.