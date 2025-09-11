Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Streamer Độ Mixi xác nhận việc sử dụng shisha

  • Thứ năm, 11/9/2025 21:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh Streamer Độ Mixi, một KOL mạng, sử dụng chất nghi là shisha tại một quán bar, bị dư luận xã hội lên án gay gắt, đề nghị xử lý nghiêm.

Đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 và được thực hiện bởi một cá nhân đang được bộ phận giới trẻ coi là "thần tượng", ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã làm việc với Streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ. ‎‎

Quá trình làm việc, nam Streamer thừa nhận người trong video được lan truyền trên mạng xã hội đúng là mình và xác nhận việc sử dụng shisha vào ngày 3/9/2025.

Do Mixi anh 1

Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN.

Cơ quan Công an đã tuyên truyền đối với nam Streamer về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.

‎Hiện vụ việc được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. ‎‎Công an thành phố Hà Nội đề nghị các KOL, KOC, influncer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hóa ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL, kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Xuân Ân

Độ Mixi Hà Nội Độ Mixi

