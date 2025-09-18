Stress - ‘kẻ hủy diệt’ dạ dày giới trẻ hiện đại

Guồng quay công việc và áp lực cuộc sống đang biến stress thành “kẻ thù” thầm lặng, âm thầm hủy hoại dạ dày hàng triệu người trẻ.

Những cơn đau âm ỉ, cảm giác nóng rát không phải chuyện vặt, mà là tiếng kêu cứu từ cơ thể bạn.

Tác hại của căng thẳng kéo dài

Theo chuyên gia y tế, căng thẳng kéo dài là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh dạ dày. Khi căng thẳng, cơ thể sản sinh lượng lớn hormone cortisol, làm tăng tiết axit dịch vị. Lượng axit dư thừa này bào mòn niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm loét và cơn đau dai dẳng. Hơn nữa, stress làm giảm lưu lượng máu đến dạ dày, khiến quá trình phục hồi tổn thương chậm lại.

Stress kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày.

Thói quen sinh hoạt không khoa học của giới trẻ như ăn uống không điều độ, bỏ bữa, thức khuya cũng là yếu tố cộng hưởng khiến dạ dày dễ tổn thương.

Dấu hiệu cảnh báo từ dạ dày

Các dấu hiệu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát cổ họng có thể cho thấy axit dạ dày trào ngược lên thực quản, gây khó chịu và ảnh hưởng giọng nói.Đau âm ỉ vùng thượng vị, xuất hiện khi đói hoặc sau khi ăn, cũng là dấu hiệu cảnh báo vấn đề dạ dày, gây khó chịu và ảnh hưởng khả năng tập trung. Khi dạ dày hoạt động kém hiệu quả, người bệnh có thể cảm thấy đầy bụng, khó tiêu và mất hứng thú ăn uống.

Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, những triệu chứng trên có thể tiến triển thành bệnh lý nghiêm trọng. Đơn cử, viêm loét dạ dày do axit bào mòn niêm mạc, gây ra vết loét, thậm chí là xuất huyết dạ dày - biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng. Bên cạnh đó, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là bệnh phổ biến ở giới trẻ, gây tổn thương niêm mạc thực quản. Nếu để lâu ngày có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như hẹp thực quản, gây khó nuốt nghiêm trọng, hoặc nặng hơn là Barrett thực quản - tình trạng tiền ung thư. Nguy hiểm hơn, dạ dày có thể bị thủng, buộc phải can thiệp y tế khẩn cấp.

Ngoài ra, các bệnh về dạ dày còn ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần. Cảm giác đau đớn, mất ngủ, mệt mỏi khiến người bệnh dễ cáu gắt, giảm năng suất làm việc và chất lượng sống.

Giải pháp để dạ dày khỏe mạnh

Để bảo vệ dạ dày, giới trẻ cần thay đổi thói quen sống và kết hợp sử dụng giải pháp hỗ trợ. Ăn đúng giờ, đủ bữa, tránh bỏ bữa, chia nhỏ bữa ăn trong ngày và ăn chậm nhai kỹ sẽ giúp giảm gánh nặng cho dạ dày. Cũng cần hạn chế thực phẩm và đồ uống gây kích thích như đồ ăn cay, chua, chiên rán, cà phê, rượu, bia…

Bên cạnh đó, cần dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, tập thể dục, thiền hoặc yoga để giải tỏa căng thẳng. Ngủ đủ giấc ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm để cơ thể có thời gian phục hồi và tái tạo năng lượng. Nên đi lại nhẹ nhàng hoặc ngồi thẳng lưng 1-2 giờ sau bữa ăn để thức ăn kịp tiêu hóa, tránh tình trạng axit trào ngược. Khi ngủ, kê gối cao hơn để phần đầu và thân trên cao hơn dạ dày.

Khi cơn đau dạ dày xuất hiện, giải pháp hỗ trợ nhanh chóng là điều cần thiết. Người tiêu dùng có thể tham khảo Yumangel - thuốc dạ dày chữ Y đồng hành chăm sóc sức khỏe dạ dày.

Với thành phần chính là almagate, Yumangel hỗ trợ trung hòa axit dạ dày, đồng thời tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc, làm dịu cơn đau và triệu chứng khó chịu như ợ nóng, ợ chua. Sản phẩm được bào chế dưới dạng hỗn dịch, dễ sử dụng, phù hợp nhịp sống bận rộn của người trẻ.

Thuốc Yumangel hỗ trợ trung hòa axit dạ dày.

Đừng để stress và các bệnh dạ dày cản trở bạn trên con đường chinh phục thành công. Hãy lắng nghe cơ thể mình, chủ động chăm sóc sức khỏe để có một dạ dày khỏe mạnh và một cuộc sống trọn vẹn.