STYLE by PNJ khởi động chiến lược thời trang fandom

Chưa đầy 30 phút mở bán offline và 10 phút online, toàn bộ sản phẩm trong BST “Ngọc Trai Nhỏ” - dòng phụ kiện kết hợp giữa STYLE by PNJ và Tăng Phúc - đã hết hàng.

Đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa thần tượng, STYLE by PNJ ra mắt bộ sưu tập (BST) “Ngọc Trai Nhỏ” - sản phẩm hợp tác cùng ca sĩ Tăng Phúc. BST ra đời từ chặng đường gần 10 năm của Tăng Phúc, cũng là món quà đặc biệt anh dành tặng PiFam - cộng đồng fan luôn đồng hành và tiếp sức cho nam ca sĩ.

STYLE by PNJ mở đường cho fandom Việt

Với BST “Ngọc Trai Nhỏ”, fan merch (phẩm thương mại dành cho người hâm mộ) không chỉ dừng ở áo thun, khăn hay móc khóa. STYLE by PNJ biến chúng thành phụ kiện tinh tế, mang đậm dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ mà vẫn dễ dàng phối đồ hàng ngày.

Người hâm mộ tham dự sự kiện ra mắt BST “Ngọc Trai Nhỏ” cùng Tăng Phúc trong 2 ngày 18-19/10.

Mỗi thiết kế được lấy cảm hứng từ câu chuyện yêu thương và tinh thần kiên cường của chàng “Hải Ly” Tăng Phúc, vừa mang nét ngọt ngào, vừa là cách “flex” cá tính riêng, đúng phong cách của nam ca sĩ.

BST “Ngọc Trai Nhỏ” được lấy cảm hứng từ những câu chuyện yêu thương mà PiFam gửi tặng Tăng Phúc.

“Cháy hàng” sau 30 phút mở bán

Việc mở bán diễn ra hồi hộp không khác gì việc săn vé concert, khi cộng đồng PiFam tụ tập nhộn nhịp từ 2 tiếng trước giờ G với tâm thế “mua cho bằng được” viên ngọc trai in đậm dấu ấn thần tượng. Ngay khi thông báo “cháy hàng” vang lên sau chưa đầy 30 phút mở bán, cộng đồng PiFam bày tỏ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Tăng Phúc chia sẻ câu chuyện cảm hứng khi cùng STYLE by PNJ ra mắt BST mới.

Một thành viên bày tỏ: “Merchandise của nghệ sĩ Tăng Vũ Minh Phúc rất tuyệt vời”. Người khác chia sẻ thêm: “Tôi hào hứng trải nghiệm món quà đặc biệt, chứa bao tình cảm mà Tăng Phúc dành cho ‘công nhân xây đập’ Haily”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cảm thấy bất ngờ xen lẫn tiếc nuối vì sản phẩm “cháy hàng” quá nhanh. Một tài khoản cho biết: “Tôi vừa gửi xe xong là đã nhận thông báo hết hàng. Chắc chắn đây là bài ‘test nhân phẩm’ không thành công của mình rồi. Anh Phúc ơi, nhanh chóng mở bán đợt 2 đi, PiFam đang vật vã đây”.

Thậm chí, nhiều fan còn tạo nhóm “năn nỉ” để được mua lại: “Tưởng chỉ mở bán thôi, ai ngờ là cuộc chiến thực sự. Nhìn mọi người check-in với Ngọc Trai Nhỏ mà lòng buồn rười rượi”.

Các fan may mắn được giao lưu và nhận quà có chữ ký từ Tăng Phúc.

Không dừng ở “cuộc chiến” offline, trong ngày mở bán online chính thức trên website (20/10), sản phẩm trong BST cũng nhanh chóng “cháy hàng” sau chưa đầy 10 phút. Thành công này cho thấy tình yêu của PiFam dành cho thần tượng không chỉ thể hiện qua lời khen trên mạng, mà còn là sự ủng hộ thiết thực bằng hành động. STYLE by PNJ sẵn sàng là cầu nối để biến cảm xúc hâm mộ thành những sản phẩm chất lượng, đáng giá và bền vững.

Các fan đầu tiên sở hữu sản phẩm trong BST “Ngọc Trai Nhỏ”.

Thành công của BST “Ngọc Trai Nhỏ” là bước khởi đầu trong lộ trình dài hạn của STYLE by PNJ. Thương hiệu cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác nghệ sĩ, tạo nên cộng đồng fandom fashion phong phú màu sắc cá tính.

Đặc biệt, việc lựa chọn PNJ NEXT - chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại và sang trọng nằm trong hệ thống cửa hàng của PNJ - làm địa điểm mở bán cũng thể hiện sự chỉn chu trong tổ chức, đồng thời khẳng định định vị thương hiệu phụ kiện fandom thời trang dành cho giới trẻ năng động và cá tính của STYLE by PNJ.