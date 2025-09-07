Sự biến mất của những con voi 'siêu ngà'

Hình ảnh yêu thích nhất của ông là về Balguda - cá thể mà Veronesi gọi là "siêu ngà vĩ đại nhất còn sống". Balguda trước đây chỉ lộ diện hiếm hoi qua những chuyến tuần tra trên không. Sau nhiều năm tìm kiến, tháng 8/2023, ở một góc xa xôi của Tsavo, Balguda cuối cùng xuất hiện. "Tôi vẫn không tin được rằng mình đã được thấy và chụp lại ông ấy, hít thở cùng một bầu không khí. Khoảnh khắc nhìn thấy ông ấy bước đi trong lòng sông khô sẽ mãi ở trong ký ức tôi - một trong những cuộc gặp gỡ mãnh liệt nhất của tôi giữa thiên nhiên hoang dã", Veronesi viết.