Sự cố y khoa nghiêm trọng ở Tây Ninh, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh liên quan trường hợp bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Ảnh: BVĐK Tây Ninh.

Ngày 17/8, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, xem xét kỷ luật 2 điều dưỡng.

Theo chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, xác định là tai biến y khoa theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cần thực hiện đúng quy định của luật để làm rõ việc nhân viên y tế có hay không sai sót chuyên môn, kỹ thuật. Kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng để giải quyết nếu phát sinh tranh chấp.

Cơ quan này cũng yêu cầu Sở Y tế và lãnh đạo bệnh viện khẩn trương tổ chức gặp gỡ, động viên, chia sẻ với gia đình bệnh nhi, đồng thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các đơn vị liên quan đưa ra phương án giải quyết hợp lý, đảm bảo quyền lợi của cả người bệnh, nhân viên y tế và bệnh viện.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế chỉ đạo bệnh viện cần thành lập Hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ quy trình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi từ khi nhập viện đến lúc xảy ra sự cố, đặc biệt liên quan đến chỉ định dùng khí dung adrenalin theo hướng dẫn điều trị nhi khoa do Bộ ban hành.

Để tránh thông tin nhiễu loạn, Sở Y tế Tây Ninh được giao chỉ định một đầu mối phát ngôn thống nhất với bệnh viện nhằm cung cấp thông tin chính xác cho báo chí.

Cuối cùng, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh rút kinh nghiệm sâu sắc, tăng cường giám sát và tuân thủ các quy định về an toàn người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa. Kết luận của Hội đồng chuyên môn phải được báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 22/8.

Trước đó, tại họp báo ngày 16/8, bác sĩ Phan Thanh Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, cho biết tối 9/8, bệnh viện tiếp nhận bé trai N.V.B. (13 tháng tuổi, ngụ xã Ninh Điền) trong tình trạng sốt cao, nôn ói.

Bệnh nhi được chẩn đoán mắc sởi biến chứng viêm phổi, rối loạn tiêu hóa, da nổi ban, bú kém và được điều trị bằng kháng sinh, hạ sốt. Đến sáng 12/8, bé chuyển nặng với suy hô hấp, viêm thanh khí quản cấp, sau đó được chuyển sang Khoa Nhiễm, hội chẩn cùng ICU để điều trị tích cực.

Sáng 13/8, bệnh nhi lừ đừ, phát ban toàn thân, phải thở máy, bệnh viện quyết định chuyển lên tuyến trên tại TP.HCM. Tuy nhiên, bé đã ngưng tim trên đường chuyển viện và tử vong sau đó.

Qua rà soát, bệnh viện phát hiện bác sĩ chỉ định khí dung Adrenalin, nhưng điều dưỡng lại tiêm thuốc cho bệnh nhi, không đúng phác đồ. Sau khi bé qua đời, gia đình bức xúc tập trung tại bệnh viện, chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, cho rằng nhân viên y tế "tiêm nhầm thuốc".

Sở Y tế Tây Ninh đã yêu cầu bệnh viện báo cáo chi tiết, làm rõ toàn bộ quá trình điều trị và diễn tiến bệnh lý của bé.