Sử dụng điện thoại của bạn thực hiện hành vi báo cháy giả

Trong thời gian hơn 10 phút đêm 19/9, Lê Văn Q đã sử dụng điện thoại của bạn cùng phòng gọi nhiều cuộc gọi đến tổng đài 113, 114 báo cháy giả tại ngõ 1194, đường Láng, phường Láng, Hà Nội.

Ngày 20/9, Công an phường Láng nhận được phản ánh của Trung tâm chỉ huy phản ứng nhanh 113 CATP Hà Nội và Trung tâm 114 CATP Hà Nội về việc trong khoảng thời gian từ 23h44 đến 23h55 ngày 19/9 nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh báo cháy giả tại ngõ 1194, đường Láng từ số điện thoại 0855xxxxxx.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định chủ nhân sử dụng số điện thoại này là anh P.V.P trú tại tỉnh Ninh Bình.

Công an phường Láng làm việc với Lê Văn Q.

Tiến hành mời anh P.V.P về trụ sở làm việc, cơ quan công an được biết khuya 19/9, anh ngủ cùng Lê Văn Q trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa tại công trình xây dựng nhà dân trong ngõ 87 Yên Xá, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Khoảng 23h35 cùng ngày, anh P để điện thoại bên cạnh nghe nhạc rồi ngủ. Theo phỏng đoán của anh P, có thể lúc anh đang ngủ, bạn cùng phòng đã lấy điện thoại của anh gọi điện đến tổng đài.

Công an phường Láng đã triệu tập Lê Văn Q đến trụ sở để làm rõ. Quá trình làm việc, Q thừa nhận khi thấy điện thoại của anh P đã nảy sinh ý định gọi điện đến các số điện thoại 113,114 để nghịch.

Q đã sử dụng điện thoại của anh P gọi nhiều lần đến số 113, 114 để báo cháy giả tại ngõ 1194 Đường Láng rồi đi ngủ.

Khi anh P ngủ dậy phát hiện điện thoại vẫn đang mở, nhật ký điện thoại có nhiều cuộc gọi đến số 113, 114.

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định Lê Văn Q thực hiện hành vi Báo cháy giả tại phường Thanh Liệt; Công an phường Láng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng liên quan cùng tang vật về Công an phường Thanh Liệt xử lý theo thẩm quyền.