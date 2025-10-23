Sự lừa dối sau bức ảnh gói tôm vào túi nhựa 'gửi cho con gái xa nhà'

Câu chuyện người mẹ chuẩn bị thức ăn cho con học xa kèm bức ảnh từng con tôm bọc trong bịch nhựa thực chất là chiêu trò câu "view" bán hàng thông qua hình thức tiếp thị liên kết.

Bức ảnh những con tôm cho vào bọc nhựa lan truyền trên mạng.

Sức tăng trưởng ấn tượng của thị trường tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) tại Việt Nam 2 năm trở lại cho thấy những chuyển biến quan trọng trong cả hành vi tiêu dùng lẫn cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, trong đó bao gồm mở rộng thu nhập cho lớp nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết (affiliate creator).

Tuy nhiên, cuộc đua ăn tiền hoa hồng trở nên hỗn loạn khi những người kiếm tiền từ công việc này sao chép nội dung bất chấp để dán đường dẫn (link) sản phẩm, tạo ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Bài viết trên Threads và hình ảnh của một tiệm kinh doanh đồ ăn online trên một nền tảng của Trung Quốc.

Gần đây nhất là bài viết của tài khoản N.A.D kể lại câu chuyện người mẹ chuẩn bị hành trang là lương thực cho con lên Hà Nội, đính kèm bức ảnh nguyên liệu nấu ăn gồm hàng chục con tôm được chia nhỏ bọc trong túi nhựa, đăng tải ngày 22/10 trên Threads. Bên dưới là 2 đường dẫn sản phẩm máy hút chân không và túi hút chân không quần áo của một sàn thương mại điện tử nổi tiếng.

Câu chuyện thu hút hơn 250 lượt thảo luận trên nền tảng do Meta phát triển.

Bài viết cũng được nhiều Fanpage lớn, hội, nhóm chia sẻ lại trên Facebook, thu về thêm hơn hàng nghìn lượt bình luận với cùng một nội dung: "Đây là cách mẹ mình gửi lương thực lên Hà Nội cho mình hehe. Còn mẹ chăm lo từng chút một. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế này thôi! Người ta khoe giàu có bằng nhà, bằng xe, còn sự giàu có của bạn là mở tủ lạnh ra, thấy đồ ăn mẹ gửi từ quê lên, được chia sẵn từng bữa cẩn thận. Giữa Hà Nội vội vã, có hậu phương vững chắc thế này, còn gì bằng!".

Bên dưới, nhiều người dùng hết lời khen ngợi sự chu đáo của các bậc phụ huynh. "Còn mẹ được mẹ chăm bẵm, là sướng nhất cuộc đời này rồi còn gì", "Đúng là có mẹ là có tất cả. Mỗi lần con trai đi học ở Hà Nội, cái thùng giấy của mẹ có cả thế giới của mẹ trong đó", một vài người để lại bình luận.

Trong khi đó, số khác lên án cách người mẹ sử dụng nhiều bịch nilong để bọc thức ăn, gây hại cho sức khỏe và môi trường. "Tự hào quá, thải hết đống nhựa đó ra môi trường", "Chỉ thấy sử dụng quá nhiều rác thải nhựa" là một số phản hồi từ người xem.

Dòng chữ Trung Quốc trên gói gia vị.

Điều đáng nói, những bức ảnh xuất hiện trong bài được lấy từ một trang kinh doanh lẩu theo gói từ Trung Quốc trên nền tảng Xiaohongshu (hay Little Red Book). Trong ảnh, dòng chữ "调味盐包" (gói muối gia vị - PV) củng cố niềm tin về nguồn gốc tấm ảnh.

Chủ tài khoản tự nhận đây là câu chuyện thực tế để tạo vấn đề, thu hút thảo luận của người dùng, đưa bài viết trở nên "viral", tăng cơ hội người nhấp vào link và mua hàng.

Cùng ngày, bài viết của một tài khoản Q.B.L trên Threads về câu chuyện người chồng cẩu thả làm vỡ túi đựng đồ trang điểm cũng gây chú ý. Bên dưới bài đăng vẫn là đường dẫn sản phẩm đến một sàn thương mại điện tử. Người dùng nhanh chóng phát hiện hình ảnh lấy từ trên tài khoản khác đến từ Trung Quốc.

Tình trạng ăn cắp hình ảnh và tự chế nội dung trên xuất hiện ở một bộ phận làm "affiliate" nhỏ lẻ, hoạt động tự phát, không qua tổ chức hoặc đăng ký kinh doanh. Những người đứng sau tài khoản này chủ yếu tận dụng mạng xã hội cá nhân như Facebook, TikTok, Threads để chia sẻ link sản phẩm.

Điều này gây nhiễu loạn thông tin, lan truyền tin giả và rủi ro khi mua sắm cho người dùng. Theo Fraudlogix (nền tảng giúp phân biệt người thật và phần mềm tự động), việc đưa tin sai lệch về sản phẩm hoặc nội dung quảng bá có thể dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng, vô tình làm mất niềm tin vào sản phẩm được nhắc đến.

Bài viết tương tự với hình ảnh lấy từ một tài khoản của Trung Quốc.