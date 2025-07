Sự sụp đổ hình tượng của các 'nàng thơ' MXH

Lê Hà Trúc còn bị cho là thường xuyên đáp trả, có thái độ bất lịch sự trước những lời nhận xét, góp ý từ phía khán giả. Cô nhiều lần xóa bình luận, chặn, thậm chí tranh cãi với người theo dõi. Ngoài ra, một số ý kiến còn chỉ trích thái độ làm việc của Hà Trúc với nhãn hàng. Cô bị cho là thích nổi bật khi tham gia sự kiện, đòi hỏi khi kết hợp với một số thương hiệu. Đỉnh điểm, sự việc bó hoa cưới được influencer sinh năm 1996 khoe là do bạn thân làm thực tế thuộc về một tiệm hoa tại TP.HCM khiến công chúng đặc biệt bức xúc. Sau đó, bạn thân của cô phải lên tiếng giải thích về vụ việc. Ảnh: @lehatruc.

Thạch Trang (tên thật Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998), một du học sinh Đức đã tốt nghiệp ngành Marketing, là YouTuber được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, cũng vướng loạt ồn ào hồi tháng 6. Cô bị chỉ trích vì lợi dụng sự nhiệt tình của người hâm mộ, thuê nhân sự “giá rẻ”. Những tình nguyện viên do YouTuber sinh năm 1998 này tuyển dụng để hỗ trợ sự kiện Meet & Greet (sự kiện giao lưu với người hâm mộ) của cô hồi giữa tháng 5, diễn ra ở Hà Nội, chỉ được trả thù lao 50.000 đồng/ngày. Buổi giao lưu này quy mô 700 người, có bán vé với giá 250.000 đồng/người. Ảnh: @thach_trangg.

Cùng thời điểm nổ ra tranh cãi về vấn đề tuyển tình nguyện viên cho sự kiện cá nhân, Thạch Trang cũng vướng lùm xùm chép tranh của một họa sĩ Nhật Bản và tùy ý in ấn, sau đó đem bán hoặc làm quà cho người hâm mộ. Cô đã lên tiếng giải thích về cả 2 sự việc, song không nhận được sự ủng hộ từ phía công chúng. Ảnh: @thach_trangg.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.