Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Sự thật nơi Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift

  • Thứ năm, 28/8/2025 08:32 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Tin tức đính hôn của nữ ca sĩ đình đám người Mỹ gây bão mạng xã hội trên toàn thế giới. Bên cạnh chiếc nhẫn triệu USD, địa điểm Travis Kelce quỳ gối, trao nhẫn cũng được quan tâm.

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), Taylor Swift gây bất ngờ với người hâm mộ toàn cầu bằng bài đăng đính hôn với bạn trai Travis Kelce.

"Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn", Taylor chú thích một loạt ảnh. Bài viết thu hút 1,2 triệu lượt thích chỉ trong 10 phút đầu tiên.

Siêu sao nhạc pop đính kèm bức ảnh chụp cận chiếc nhẫn vàng 18K đính một viên kim cương lớn gây chú ý. Bên cạnh đó, địa điểm cầu hôn cũng tạo sự tò mò không kém.

Taylor Swift dinh hon anh 1Taylor Swift dinh hon anh 2

Ảnh trước và sau địa điểm Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift. Đây được cho là vọng lâu trong căn biệt thự tại thành phố Leawood, bang Kansas (Mỹ). Ảnh: @taylorswift, Zilow/DailyMail.

Ông Ed Kelce, cha của Travis Kelce, tiết lộ sự kiện trọng đại của con trai diễn ra vào 2 tuần trước. Ngày 27/8 (giờ Việt Nam) chỉ là ngày đẹp cô nàng chọn để công bố.

"Con trai tôi cầu hôn Swift tại một khu vườn ở Lee's Summit, thành phố Missouri", ông nói với News 5.

Tuy nhiên, Daily Mail cho rằng đó chính xác hơn là một vọng lâu trong sân sau biệt thự trị giá 6 triệu USD thuộc sở hữu của Travis Kelce tại thành phố Leawood, bang Kansas (Mỹ).

Siêu sao NFL đã mua ngôi nhà chỉ một tháng sau khi công khai mối tình lãng mạn với Swift vào tháng 9/2023. Bất động sản rộng khoảng 1.500 m2, được Travis trang hoàng kỹ lượng chuẩn bị cho buổi cầu hôn.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Nơi Andiez Nam Trương cầu hôn bạn gái

Á quân Sing My Song 2018 Andiez Nam Trương cầu hôn bạn gái tại cây cầu nổi tiếng với "ổ khoá tình yêu" ở Seoul, Hàn Quốc.

22:55 20/6/2025

Du khách 'vác' cả vali từ ga Hà Nội đi xem diễu binh

Nhiều người dân đi tàu hỏa đến Hà Nội để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh. Hai bạn trẻ đi từ TP.HCM, mang theo hành lý vì không kịp về khách sạn gửi đồ.

15 giờ trước

Minh Vi

Taylor Swift đính hôn Taylor Swift và Travis Kelce nhẫn cầu hôn Taylor

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý