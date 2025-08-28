Sự thật nơi Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift

Tin tức đính hôn của nữ ca sĩ đình đám người Mỹ gây bão mạng xã hội trên toàn thế giới. Bên cạnh chiếc nhẫn triệu USD, địa điểm Travis Kelce quỳ gối, trao nhẫn cũng được quan tâm.

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), Taylor Swift gây bất ngờ với người hâm mộ toàn cầu bằng bài đăng đính hôn với bạn trai Travis Kelce.

"Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn", Taylor chú thích một loạt ảnh. Bài viết thu hút 1,2 triệu lượt thích chỉ trong 10 phút đầu tiên.

Siêu sao nhạc pop đính kèm bức ảnh chụp cận chiếc nhẫn vàng 18K đính một viên kim cương lớn gây chú ý. Bên cạnh đó, địa điểm cầu hôn cũng tạo sự tò mò không kém.

Ảnh trước và sau địa điểm Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift. Đây được cho là vọng lâu trong căn biệt thự tại thành phố Leawood, bang Kansas (Mỹ). Ảnh: @taylorswift, Zilow/DailyMail.

Ông Ed Kelce, cha của Travis Kelce, tiết lộ sự kiện trọng đại của con trai diễn ra vào 2 tuần trước. Ngày 27/8 (giờ Việt Nam) chỉ là ngày đẹp cô nàng chọn để công bố.

"Con trai tôi cầu hôn Swift tại một khu vườn ở Lee's Summit, thành phố Missouri", ông nói với News 5.

Tuy nhiên, Daily Mail cho rằng đó chính xác hơn là một vọng lâu trong sân sau biệt thự trị giá 6 triệu USD thuộc sở hữu của Travis Kelce tại thành phố Leawood, bang Kansas (Mỹ).

Siêu sao NFL đã mua ngôi nhà chỉ một tháng sau khi công khai mối tình lãng mạn với Swift vào tháng 9/2023. Bất động sản rộng khoảng 1.500 m2, được Travis trang hoàng kỹ lượng chuẩn bị cho buổi cầu hôn.