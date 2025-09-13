Suất ăn bán trú 15.000 đồng của trường miền núi gây 'sốt'

Hình ảnh suất ăn bán trú 15.000 đồng của trường tiểu học miền núi ở Hà Tĩnh được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng.

Các em học sinh ăn bán trú tại trường Tiểu học Vũ Quang.

Hai ngày qua, hình ảnh và clip về bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Vũ Quang (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Theo hình ảnh và clip chia sẻ, hàng trăm học sinh ngồi ngay ngắn trong phòng để ăn cơm bán trú. Phòng học rộng rãi, sạch sẽ, có điều hoà, quạt mát.

Điều đặc biệt, các em ngồi ăn bên dãy bàn được trải khăn gọn gàng, mỗi em có khay inox riêng. Thực đơn thay đổi từng ngày với nhiều món ăn phong phú. Hôm có món tôm rim và chả cá cùng rau canh, ngày khác là món thịt băm, xương hầm… Clip ghi lại nhiều em nhỏ hào hứng, tỏ vẻ thích thú khi ăn.

Ngoài ra, điểm gây chú ý là mức giá cho mỗi suất ăn chỉ 15.000 đồng (chưa bao gồm chi phí phục vụ, nấu nướng).

Dưới các bài viết, phần lớn phụ huynh và cộng đồng mạng bày tỏ sự hài lòng, cho rằng đây là mô hình bán trú minh bạch, tạo niềm tin cho gia đình khi gửi con theo học.

“Con tôi học ở đây, suất ăn bán trú 15.000 đồng và kèm thêm 8.000 đồng chăm sóc. Con ăn khen ngon và đồ ăn thay đổi từng ngày”, một phụ huynh có con học tại trường chia sẻ.

Hình ảnh hàng trăm học sinh ngồi ngay ngắn trong phòng để ăn cơm bán trú được đăng tải lên mạng xã hội nhận về nhiều lời khen.

Liên quan nội dung này, bà Đinh Thị Hồng Lĩnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Quang (Hà Tĩnh), cho biết nhà trường đã tổ chức cho học sinh ăn bán trú hơn 10 năm nay và luôn nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ phụ huynh.

Mỗi suất ăn gồm thức ăn trị giá 15.000 đồng, cùng 8.000 đồng chi phí cho đội ngũ cấp dưỡng và nhân viên phục vụ.

Theo cô Lĩnh, thực phẩm được ký hợp đồng với đơn vị uy tín, luôn đưa về tươi sống để chế biến, tuyệt đối không dùng đồ sẵn. Ngoài ra các bữa ăn đều được chuẩn bị tại chỗ, khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến, đến nhà ăn đều có camera giám sát.

“Chúng tôi công khai giá cả, thực đơn và nguồn gốc thực phẩm. Tôi từng nói trước phụ huynh rằng, nếu ai phát hiện nhà trường bớt xén chỉ một đồng, cô hiệu trưởng sẽ xin từ chức", cô Lĩnh chia sẻ.

Phía nhà trường cũng cho biết năm học 2025-2026, trường có 447 học sinh, trong đó 422 em đăng ký ăn bán trú. Hoạt động bán trú được triển khai từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, chỉ phục vụ bữa trưa.