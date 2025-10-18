Subaru Forester mới hẹn ngày ra mắt khách Việt

Mẫu SUV thế hệ mới dự kiến không chỉ thay đổi về xuất xứ mà còn khác biệt động cơ so với bản tiền nhiệm.

Trên trang chủ của thương hiệu, Subaru vừa đăng tải hình ảnh của mẫu xe Forester thế hệ mới cùng lời nhắn "coming soon", nghĩa là sắp xuất hiện. Như vậy sau thời gian dài chờ đợi, người dùng Việt sắp gặp lại mẫu SUV thế hệ mới hãng xe Nhật Bản sau nhiều tháng "im hơi lặng tiếng".

Từ đầu năm, Forester đã dần không còn xe mới mà chỉ được phân phối với mức khuyến mại lớn theo hình thức xả kho nhằm chuẩn bị đón lô xe mới. Ở lần trở lại này, Subaru Forester được phân phối dưới dạng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản thay vì Thái Lan, cùng Subaru Outback, Subaru BRZ và Subaru WRX.

Bài đăng hứa hẹn ra mắt Forester thế hệ mới trên trang của Subaru.

Chưa rõ sức mạnh động cơ của Forester khi về Việt Nam có thay đổi gì so với bản tiền nhiệm. Hiện tại, Subaru Forester tại Nhật Bản sở hữu thêm biến thể hybrid, vừa ra mắt vào cuối năm 2024, kết hợp giữa máy xăng 2.5L và 2 động cơ điện. Motor điện đầu tiên đóng vai trò truyền động xuống bánh xe với công suất 118 mã lực, trong khi motor điện còn lại hoạt động như một máy phát điện.

Tại các đại lý Subaru ở khu vực TP.HCM, nhân viên tư vấn đã bắt đầu nhận đặt cọc Forester thế hệ mới. Với xuất xứ từ Nhật Bản và khối động cơ mới, Forester mới dự kiến có giá bán tăng cao so với mẫu xe tiền nhiệm. Theo nhân viên tư vấn tại đại lý Subaru dự đoán, xe có thể được bán tổng cộng 3 phiên bản, giá dao động 1,3- 1,5 tỷ đồng .

Theo ghi nhận của phóng viên ở một vài đại lý Subaru, Forester thế hệ cũ vẫn đang được bán với giá khuyến mại tối đa 250 triệu đồng đi kèm phụ kiện gập gương hoặc gói bảo hành 5 năm không giới hạn số kilomet.