Subaru Forester ra mắt - nhập Nhật, đổi ngoại hình, nâng cấp động cơ

Giá bán của Subaru Forester mới sẽ sớm được công bố, nhưng có thể sẽ cao hơn bản cũ (từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng ) do chuyển sang nhập Nhật. Đối thủ của Subaru Forester trong phân khúc SUV cỡ C vẫn là Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Honda CR-V (1,029- 1,259 tỷ đồng ), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Kia Sportage (từ 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng ) hay Jaecoo J7 (739-879 triệu đồng) và VinFast VF 7 (789-969 triệu đồng).