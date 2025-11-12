Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Subaru Forester ra mắt - nhập Nhật, đổi ngoại hình, nâng cấp động cơ

  Thứ tư, 12/11/2025 14:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mẫu SUV cỡ C của Subaru không chỉ thay đổi nguồn gốc nhập khẩu mà còn chuyển sang dùng động cơ 2.5L, ngoại hình cũng có sự thay đổi đáng kể.

Subaru Forester nhap Nhat anh 1

Subaru Forester vừa chính thức ra mắt thế hệ thứ 6 tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV cỡ C thay đổi ngoại hình, nâng cấp động cơ, chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
Subaru Forester nhap Nhat anh 2

Các kích thước dài x rộng x cao của Subaru Forester lần lượt 4.655 x 1.830 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 220 mm. Ở thế hệ mới, Subaru Forester sở hữu phần vòm bánh xe cơ bắp hơn.
Subaru Forester nhap Nhat anh 3Subaru Forester nhap Nhat anh 4

Ở thế hệ mới, Subaru Forester sở hữu cụm lưới tản nhiệt được thiết kế lại, to hơn và mở rộng sang 2 cụm đèn chiếu sáng chính. Chiếc Subaru Forester trong bài là bản cao nhất, gắn thêm bodykit chính hãng với vài thay đổi như nẹp trang trí ở lưới tản nhiệt, logo dạng chữ hay các chi tiết màu xanh ở cản trước/sau và thân xe.

Subaru Forester nhap Nhat anh 5Subaru Forester nhap Nhat anh 6

Cụm đèn LED tạo hình chữ C trang bị trên Subaru Forester mới.

Subaru Forester nhap Nhat anh 7

Mâm xe hợp kim nhôm kích thước 18 inch.
Subaru Forester nhap Nhat anh 8Subaru Forester nhap Nhat anh 9

Đuôi xe có dòng chữ Forester dập chìm.
Subaru Forester nhap Nhat anh 10

Khoang hành lý rộng rãi, dung tích tối đa đến 1.727 lít. Cửa cốp tích hợp cảm biến đá chân.
Subaru Forester nhap Nhat anh 11

Khoang lái Subaru Forester thế hệ mới tại Việt Nam vẫn sở hữu thiết kế tối giản nhưng đảm bảo tính tiện nghi.
Subaru Forester nhap Nhat anh 12

Vô lăng tròn 3 chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng điều khiển âm thanh, tính năng trợ lái nâng cao hay lựa chọn chế độ lái.
Subaru Forester nhap Nhat anh 13

Xe được trang bị công nghệ EyeSight 4.0 cùng nhiều hệ thống an toàn nâng cao như hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS), hệ thống giám sát người lái (DMS), camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi (RAB)...
Subaru Forester nhap Nhat anh 14

Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng trung tâm Full HD kích thước 11,6 inch, sở hữu giao diện trực quan, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Subaru Forester nhap Nhat anh 15Subaru Forester nhap Nhat anh 16

Xe sử dụng cần số truyền thống dạng thẳng hàng, phanh tay điện tử.
Subaru Forester nhap Nhat anh 17

Hệ thống điều hòa của xe là loại tự động 2 vùng, có thể điều khiển bằng giọng nói. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng, kết hợp cùng các cổng sạc thiết bị di động. Một đế sạc không dây chuẩn Qi được trang bị cho hàng ghế trước - chỉ có ở bản cao.
Subaru Forester nhap Nhat anh 18Subaru Forester nhap Nhat anh 19

Bộ ghế của Subaru Forester mới có thiết kế công thái học, bọc da ở phiên bản cao nhất. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp hỗ trợ lưng.
Subaru Forester nhap Nhat anh 20

Cũng ở phiên bản cao nhất, Subaru Forester mới được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện chống kẹt, có thể điều chỉnh độ nghiêng kính.
Subaru Forester nhap Nhat anh 21

Ở thế hệ mới, Subaru Forester tại Việt Nam chuyển sang động cơ Boxer 2.5L FB25, cho công suất tối đa 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm. Kết hợp hộp số Lineartronic TR58 thế hệ mới với 8 cấp số giả lập cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, chiếc SUV cỡ C có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây.
Subaru Forester nhap Nhat anh 22

Giá bán của Subaru Forester mới sẽ sớm được công bố, nhưng có thể sẽ cao hơn bản cũ (từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng) do chuyển sang nhập Nhật. Đối thủ của Subaru Forester trong phân khúc SUV cỡ C vẫn là Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Kia Sportage (từ 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng) hay Jaecoo J7 (739-879 triệu đồng) và VinFast VF 7 (789-969 triệu đồng).

