Subaru Forester ra mắt - nhập Nhật, đổi ngoại hình, nâng cấp động cơ

|
Subaru Forester vừa chính thức ra mắt thế hệ thứ 6 tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV cỡ C thay đổi ngoại hình, nâng cấp động cơ, chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
|
Các kích thước dài x rộng x cao của Subaru Forester lần lượt 4.655 x 1.830 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 220 mm. Ở thế hệ mới, Subaru Forester sở hữu phần vòm bánh xe cơ bắp hơn.
Ở thế hệ mới, Subaru Forester sở hữu cụm lưới tản nhiệt được thiết kế lại, to hơn và mở rộng sang 2 cụm đèn chiếu sáng chính. Chiếc Subaru Forester trong bài là bản cao nhất, gắn thêm bodykit chính hãng với vài thay đổi như nẹp trang trí ở lưới tản nhiệt, logo dạng chữ hay các chi tiết màu xanh ở cản trước/sau và thân xe.
|
Cụm đèn LED tạo hình chữ C trang bị trên Subaru Forester mới.
|
Mâm xe hợp kim nhôm kích thước 18 inch.
|
Đuôi xe có dòng chữ Forester dập chìm.
|
Khoang hành lý rộng rãi, dung tích tối đa đến 1.727 lít. Cửa cốp tích hợp cảm biến đá chân.
|
Khoang lái Subaru Forester thế hệ mới tại Việt Nam vẫn sở hữu thiết kế tối giản nhưng đảm bảo tính tiện nghi.
|
Vô lăng tròn 3 chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng điều khiển âm thanh, tính năng trợ lái nâng cao hay lựa chọn chế độ lái.
|
Xe được trang bị công nghệ EyeSight 4.0 cùng nhiều hệ thống an toàn nâng cao như hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS), hệ thống giám sát người lái (DMS), camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi (RAB)...
|
Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng trung tâm Full HD kích thước 11,6 inch, sở hữu giao diện trực quan, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
|
Xe sử dụng cần số truyền thống dạng thẳng hàng, phanh tay điện tử.
|
Hệ thống điều hòa của xe là loại tự động 2 vùng, có thể điều khiển bằng giọng nói. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng, kết hợp cùng các cổng sạc thiết bị di động. Một đế sạc không dây chuẩn Qi được trang bị cho hàng ghế trước - chỉ có ở bản cao.
|
Bộ ghế của Subaru Forester mới có thiết kế công thái học, bọc da ở phiên bản cao nhất. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp hỗ trợ lưng.
|
Cũng ở phiên bản cao nhất, Subaru Forester mới được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện chống kẹt, có thể điều chỉnh độ nghiêng kính.
|
Ở thế hệ mới, Subaru Forester tại Việt Nam chuyển sang động cơ Boxer 2.5L FB25, cho công suất tối đa 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm. Kết hợp hộp số Lineartronic TR58 thế hệ mới với 8 cấp số giả lập cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, chiếc SUV cỡ C có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây.
|
Giá bán của Subaru Forester mới sẽ sớm được công bố, nhưng có thể sẽ cao hơn bản cũ (từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng) do chuyển sang nhập Nhật. Đối thủ của Subaru Forester trong phân khúc SUV cỡ C vẫn là Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Kia Sportage (từ 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng) hay Jaecoo J7 (739-879 triệu đồng) và VinFast VF 7 (789-969 triệu đồng).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.