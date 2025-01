Sức khỏe 12 con giáp năm Ất tỵ và những điều cần chuẩn bị

Trong năm Ất Tỵ, tuổi Sửu, Dần, Tỵ... là những con giáp cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe.

Bước sang năm Ất Tỵ 2025, các chuyên gia phong thủy Trung Quốc đã đưa ra dự đoán, lời khuyên về sức khỏe cho 12 con giáp.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có sức khỏe tốt, ổn định trong năm nay. Dù vậy, họ cũng cần chú ý hơn đến thói quen làm việc và nghỉ ngơi, xây dựng kế hoạch luyện tập thể dục thể thao hợp lý. Ngoài chăm sóc sức khỏe hàng ngày, nhân viên văn phòng cũng nên chú ý thư giãn, điều chỉnh cường độ làm việc để tránh thể chất bị ảnh hưởng xấu.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có sức khỏe kém trong năm Ất Tỵ. Để cải thiện tình trạng thể chất kém, họ cần có chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục kỷ luật, thay vì chỉ dựa vào thuốc. Lưu ý, người tuổi Sửu có thể gặp các tai nạn đổ máu do động vật gây ra nên cần chú ý an toàn.

Tuổi Dần

Về vấn đề sức khỏe, người tuổi Dần cần lưu ý tâm trạng thất thường hoặc căng thẳng quá mức sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và khiến bạn dễ bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng. Vì vậy, người tuổi Dần phải cân bằng tâm lý, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Ngoài ra, người tuổi Dần được khuyên cẩn thận với các chấn thương ở khớp như thắt lưng, đầu gối và mắt cá chân.

Tuổi Mão

Vào năm Ất Tỵ, người tuổi Mão may mắn có được sức khỏe tốt. Thể lực và trạng thái tinh thần của họ được cải thiện đáng kể so với năm 2024. Tuy nhiên, năm nay, các chuyên gia phong thủy cho biết người tuổi Mão có thể gặp tai nạn liên quan giao thông và các chấn thương khác khi tham gia hoạt động ngoài trời nguy hiểm. Vì vậy, họ cần tuân thủ luật lệ giao thông, không lái xe tốc độ cao và chú ý an toàn trong lúc vui chơi, giải trí, du lịch.

Tuổi Thìn

Năm 2025, người tuổi Thìn không gặp vấn đề sức khỏe nào quá đáng ngại. Tuy nhiên, họ dễ bị cảm lạnh, mất ngủ hoặc căng thẳng khi đến những môi trường lạ.

Tuổi Tỵ

Theo chuyên gia phong thủy Tô Dân Phong, trong suốt năm 2025, tâm lý người tuổi Tỵ không ổn định, rất dễ sa sút, suy nghĩ tiêu cực. Sự lo âu, muộn phiền quá mức có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của người tuổi Tỵ. Lời khuyên được đưa ra là người tuổi Tỵ nên sống lạc quan, vui vẻ, nghĩ thoáng mọi chuyện và có thể đi du lịch để giải tỏa tâm trạng.

Người tuổi Tỵ cũng nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, tránh làm việc quá sức, tập thể dục điều độ, có chế độ ăn uống cân bằng và giàu dinh dưỡng.

Ngoài ra, năm nay, người tuổi Tỵ còn dễ gặp chấn thương ở răng, chân đến từ những sự cố bất ngờ chẳng hạn như té ngã hoặc gặp nguy hiểm ở môi trường nước như sông suối, ao hồ, biển. Người tuổi Tỵ trong năm 2025 cũng được khuyên chú trọng sức khỏe răng miệng, có thể tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có sức khỏe ổn định trong năm nay. Tuy nhiên, họ cũng rất dễ tái phát bệnh mạn tính nếu sống không khoa học, lành mạnh. Ngoài ra, công việc bận rộn cũng có thể khiến người tuổi Ngọ bỏ bê chăm sóc bản thân, khiến sức đề kháng sa sút. Vì vậy, người tuổi Ngọ nên chú ý chăm sóc tốt sức khỏe, nâng cao khả năng miễn dịch trong suốt năm 2025.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thi thoảng sẽ bị bệnh nhẹ hoặc chịu những cơn đau nhức mỏi. Tuy nhiên, nhìn chung họ có sức khỏe khá tốt trong năm 2025.

Người tuổi Mùi được chuyên gia phong thủy Tô Dân Phong lưu ý có thể gặp các tai nạn lien quan giao thông trong năm nay. Do đó, họ cần tuân thủ luật lệ giao thông, không nên lái xe tốc độ cao.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong năm 2025 sẽ dễ tái phát các bệnh mạn tính nếu làm việc quá sức, hoặc bỏ qua những triệu chứng nhỏ về thể chất. Nếu nhận thấy cơ thể không ổn, họ nghỉ ngơi và thăm khám bác sĩ ngay lập tức. Ngoài ra, người tuổi Thân cần cẩn thận để tránh bị ngã và gặp phải chấn thương.

Tuổi Dậu

Năm 2025, người tuổi Dậu sẽ có trạng thái tinh thần năng lượng, cơ thể khỏe mạnh nếu có thể cân bằng công việc và cuộc sống, duy trì thể lực tốt.

Tuổi Tuất

Trong năm Ất Tỵ, người tuổi Tuất được khuyên nên quan tâm đặc biệt đến sức khỏe tinh thần của bản thân. Stress kéo dài có thể khiến họ mất ngủ, đau đầu, suy nhược và gặp phải nhiều vấn đề thể chất nghiêm trọng khác. Ngoài ra, họ còn có thể bị đau nhức cơ thể.

Tuổi Hợi

Vào năm 2025, người tuổi Hợi dễ gặp vấn đề khó chịu về đường tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm do ăn uống không khoa học, hợp lý. Vì vậy, người tuổi Hợi cần duy trì thói quen ăn uống cân bằng và tăng cường khả năng miễn dịch. Tâm trạng bất ổn, không ổn định cũng là điều mà người tuổi Hợi cần lưu tâm xuyên suốt năm Ất Tỵ.