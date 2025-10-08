Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới

Ngày 7/10, Sun Group ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision sau nhiều show diễn trên khắp Việt Nam, hứa hẹn mùa du lịch “bùng nổ” tại Phú Quốc với Symphony of the Sea.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng, đánh dấu sự tiên phong của Tập đoàn Sun Group trong việc kiến tạo những show diễn đẳng cấp thế giới, gia tăng sức hút cho điểm đến và nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, đặc biệt là tại đảo ngọc Phú Quốc mùa cuối năm.

Sun Group chính thức ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision.

Theo thỏa thuận, Sun Group cùng H2O Events và LaserVision sẽ hợp tác phát triển chiến lược, tập trung mở rộng và nâng cấp các show diễn đa phương tiện tại Phú Quốc trong năm 2025. Các bên đồng thời cam kết hợp tác toàn diện nhằm kiến tạo những sản phẩm giải trí nghệ thuật đặc biệt tại Thị trấn Hoàng Hôn và Sun World Hon Thom tại hệ sinh thái Sun Paradise Land - nam đảo Phú Quốc, mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng.

Show Symphony of the Green Island xác lập 2 kỷ lục thế giới trước thềm khai mạc.

Khác biệt lớn nhất của phiên bản Symphony of the Sea năm nay chính là công nghệ trình diễn tân tiến với hệ thống âm thanh - ánh sáng - laser quy mô và hiện đại bậc nhất, được kế thừa và nâng cấp từ “bom tấn” Symphony of the Green Island Cát Bà từng xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian huyền ảo nơi vịnh Hoàng Hôn. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cả vùng biển bừng sáng trong muôn vàn sắc màu, sống động và mê hoặc, dẫn dắt khán giả bước vào một hành trình nghệ thuật đầy bất ngờ và khó quên.

"Bản giao hưởng đảo xanh" là một trải nghiệm độc đáo giữa văn hóa truyền thống và công nghệ tiên tiến của thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Nguyện, Phó tổng giám đốc khối Giải trí Nghỉ dưỡng Sun Group, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi hôm nay tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược với hai nhà sản xuất show danh tiếng H2O Events và LaserVision. Sự kiện này là minh chứng cho khát vọng và quyết tâm của Sun Group: Biến Phú Quốc trở thành tâm điểm giải trí - nghệ thuật hàng đầu khu vực và đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế”.

Ông Jack Ellison, Giám đốc H2O Events, cho biết: “H2O Events rất vinh dự được tiếp tục mối quan hệ hợp tác với Sun Group, cùng chia sẻ những giá trị trong lĩnh vực giải trí để cùng nhau tạo nên một show diễn đẳng cấp quốc tế, làm sống động vịnh Cầu Hôn và cả thị trấn Hoàng Hôn”.

Show Symphony of the Sea mùa 2 sẽ trở lại rực rỡ và sôi động.

Ông Shannon Brooks, Giám đốc LaserVision, cũng chung nhận định: “LaserVision rất vinh dự được tiếp tục mối quan hệ hợp tác lâu dài với Sun Group - nhà tiên phong đầy tầm nhìn, đang định hình tương lai ngành giải trí tại Việt Nam. Sự hợp tác này hướng tới việc mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, chạm tới cảm xúc khán giả và tôn vinh vẻ đẹp, văn hóa cũng như tinh thần đổi mới của Việt Nam”.

Sun Group - tập đoàn phát triển du lịch hàng đầu châu Á được vinh danh bởi World Travel Awards - định vị chuỗi hệ thống vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với thương hiệu Sun Hospitality and Entertainment Group.

Trong đó, hệ thống Sun World gồm 9 công viên giải trí và khu du lịch, trải khắp 3 miền đất nước với mỗi quần thể giải trí là một phiên bản khác biệt, chứa đựng những trải nghiệm độc đáo, hàm chứa sắc màu văn hóa, con người và cảnh sắc thiên nhiên riêng có của mỗi vùng đất. Còn hệ thống Sun Hospitality quy tụ 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tại Việt Nam, với nhiều resort danh giá liên tục được giải thưởng quốc tế như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay hay Capella Hanoi…

Hệ thống Sun World trên cả nước nổi tiếng nhờ những công trình biểu tượng du lịch như Cầu Vàng tại Bà Nà, Cáp treo Hòn Thơm…

Trong khi đó, ông lớn từ Australia, H2O Events, là đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa hàng đầu thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm tổ chức các show tại hàng chục công viên chủ đề và kinh nghiệm làm việc trong những bộ phim bom tấn đình đám; còn LaserVision là đơn vị nức tiếng toàn cầu với những đại tiệc trình diễn nước, âm thanh và ánh sáng, trong đó nhiều kỷ lục Guinness thế giới như show diễn "Imagine" tại Dubai Festival City (Dubai) hay "Wonder Full" tại Marina Bay Sands (Singapore)...

Cái bắt tay giữa 3 tên tuổi lớn hứa hẹn đem tới cho du khách tới Phú Quốc nói riêng và các điểm đến nổi tiếng Việt Nam nói chung nhiều show diễn nghệ thuật đa phương tiện bùng nổ và hấp dẫn hơn nữa trong tương lai sắp tới, khi nhiều điểm vui chơi giải trí đẳng cấp đang được Sun Group kiến tạo tại khắp các điểm đến trên cả nước.