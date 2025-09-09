Sun World Ha Nam ưu đãi hấp dẫn chỉ 100.000 đồng/vé

Công viên nước Sun World Ha Nam (Ninh Bình) áp dụng ưu đãi 100.000 đồng/vé cho tất cả du khách, bắt đầu từ 4/9 đến 31/10.

Chính sách ưu đãi đồng giá 100.000 đồng/vé sẽ được áp dụng tương ứng khung giờ mở cửa mới của công viên, bắt đầu từ ngày 4/9, vào lúc 13h-18h (thứ hai đến thứ sáu) và 9h-18h (thứ bảy và chủ nhật), dành cho tất cả du khách.

Công viên nước Hà Nam tung ưu đãi chỉ 100.000 đồng/vé.

Chương trình ưu đãi là cơ hội tiết kiệm cho du khách đến vui chơi tại công viên nước Hà Nam, đặc biệt khi so với mức giá niêm yết dành cho khách ngoại tỉnh là 300.000 đồng/vé người lớn và 250.000 đồng/vé trẻ em. Trước đó, người dân Ninh Bình (có hộ khẩu thường trú tại Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình) được áp dụng chính sách đồng giá chỉ từ 150.000 đồng/vé từ thứ hai đến thứ năm và 200.000 đồng/vé từ thứ sáu đến chủ nhật, áp dụng từ 1/7 đến 3/9.

Sun World Ha Nam, công viên nước lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống, là điểm đến giải trí hấp dẫn. Với công suất phục vụ 6.500 người/ngày, công viên có 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hiện đại, đạt chuẩn quốc tế. Điểm nhấn là trò chơi “Song làn siêu tốc” - đường trượt ống đua song song đầu tiên tại Đông Nam Á, mang đến trải nghiệm đua tốc độ kịch tính.

Công viên có 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hiện đại.

Bên cạnh hệ thống trò chơi giải trí hấp dẫn, Sun World Ha Nam đem đến không gian cảnh quan ấn tượng với mô hình biểu tượng đặc trưng của múa rối nước, cùng con đường rực rỡ cờ hoa bên trong khuôn viên. Đến đây, du khách dễ dàng tìm thấy bối cảnh chụp ảnh lưu niệm bên người thân, gia đình.

Ngoài ra, thế giới ẩm thực đa dạng ở công viên gồm món ngon dành cho người thích đồ ăn nhanh, phần cơm đậm chất gia đình hay đồ ăn vặt như kem Tràng Tiền, kem Sun World, xúc xích, xiên nướng… đều có thể chiều lòng du khách.

Show nhạc nước quy mô tại quảng trường công viên lễ hội thuộc KĐT Sun Urban City.

Cách công viên nước Sun World Ha Nam chỉ khoảng 2 km là không gian giải trí tại quảng trường công viên lễ hội (thuộc khu đô thị Sun Urban City), nơi du khách có thể thưởng thức các show nhạc nước hoành tráng hay màn trình diễn pháo hoa tầm cao vào lúc 21h15 mỗi thứ bảy hàng tuần (bắt đầu từ ngày 13/9) do Tập đoàn Sun Group triển khai.

Sắp tới, mảnh ghép mới tại Sun Urban City mang tên Flora Avenue - phân khu được định vị là “trung tâm của trung tâm”, sở hữu trọn vẹn lợi thế đắt giá - đi vào vận hành, hứa hẹn góp phần thổi bùng sức sống cho khu vực quảng trường công viên lễ hội, biến nơi đây thành tâm điểm giải trí về đêm của khu vực phía nam Hà Nội.

Mỗi thứ bảy hàng tuần sẽ có màn trình diễn pháo hoa tại quảng trường công viên lễ hội.

Với chính sách giá ưu đãi hấp dẫn và chuỗi sự kiện giải trí về đêm, Sun World Ha Nam cùng hệ sinh thái vui chơi giải trí tại khu vực quảng trường công viên lễ hội không chỉ là điểm vui chơi lý tưởng cho người dân địa phương, mà còn hứa hẹn trở thành điểm hẹn cuối tuần cho du khách từ Hà Nội và khu vực lân cận.