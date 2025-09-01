Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
SUV cỡ nhỏ của Kia đổi ngoại hình, có bản hybrid, bổ sung ADAS

  • Thứ hai, 1/9/2025 17:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kia Stonic có nhiều thay đổi đáng kể ở bản nâng cấp mới nhất, nhắm đến tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường SUV cỡ nhỏ.

SUV co nho anh 1

Kia Stonic là mẫu SUV đô thị quen thuộc của thương hiệu ôtô Hàn Quốc, ra mắt lần đầu từ năm 2017. Để tăng tính cạnh tranh, Kia Stonic vừa được nâng cấp ngoại hình và cả công nghệ.
SUV co nho anh 2

Phần đầu xe Kia Stonic ở bản nâng cấp 2025 mang nhiều nét tương đồng dải sản phẩm ôtô điện của thương hiệu. Dải đèn định vị kiểu Star-map đặt rời 2 bên, lưới tản nhiệt mỏng, cản trước có thiết kế mới.

SUV co nho anh 3

Chiếc SUV cỡ nhỏ của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu chiều dài tổng thể 4.165 mm, tăng 65 mm nhờ cản trước kiểu mới. Mâm hợp kim đường kính 16 inch hoặc 17 inch tùy phiên bản.
SUV co nho anh 4

Cụm đèn hậu tạo hình chữ C, gọn gàng hơn. Cản sau được thiết kế lại.
SUV co nho anh 5

Khoang lái Kia Stonic được thiết kế lại, với cụm màn hình đôi trên táp-lô, kích thước 12,3 inch mỗi màn.
SUV co nho anh 6

Các phím vật lý thao tác với hệ thống điều hòa được loại bỏ. Những thay đổi khác bao gồm vô lăng mới, đèn viền nội thất, đế sạc không dây, cổng USB-C.
SUV co nho anh 7

Hệ thống trợ lái nâng cao ADAS được trang bị cho Kia Stonic.
SUV co nho anh 8SUV co nho anh 9

Ở lần nâng cấp này, Kia Stonic cũng đi kèm bản GT-Line. So với bản thường, Kia Stonic GT-Line khác biệt ở cản trước, các hốc gió cỡ lớn thể thao hơn và được bao quanh bởi viền màu bạc.
SUV co nho anh 10SUV co nho anh 11

Bên trong khoang lái, Kia Stonic GT-Line cũng có sự khác biệt về màu sắc, bên cạnh thay đổi chủ yếu ở vô lăng.
SUV co nho anh 12

Kia Stonic được trang bị động cơ xăng tăng áp T-GDi 3 xy-lanh dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 99 mã lực. Ở bản hybrid, hệ truyền động sản sinh công suất tối đa 113 mã lực. Sức mạnh truyền đến trục trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

SUV co nho anh 13

Thông tin thêm về Kia Stonic cũng như giá bán sẽ sớm được hãng xe Hàn Quốc cập nhật. Theo Carscoops, Kia Stonic sẽ có mặt tại châu Âu, Australia và nhiều thị trường quốc tế khác.

Phúc Hậu

Ảnh: Kia

SUV cỡ nhỏ Kia Stonic Kia xăng tăng áp T-GDi hãng xe Hàn Quốc

