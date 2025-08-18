SUV điện lớn nhất Trung Quốc trông ra sao?

Mẫu xe được nâng cấp kích thước, biến đây trở thành chiếc SUV thuần điện lớn nhất ở thị trường Trung Quốc hiện nay.

Hôm nay, Nio đã chính thức công bố hình ảnh nội thất của ES8 thế hệ mới, mẫu SUV điện cỡ lớn, trước khi mở bán vào ngày cuối tháng 8. Với chiều dài 5.280 mm và trục cơ sở 3.130 mm, đây hiện là SUV điện thuần lớn nhất tại thị trường Trung Quốc.

Về kích thước, ES8 được nâng từ SUV cỡ trung lên thành SUV full-size với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 5.280 x 2.010 x 1.800 mm, trục cơ sở 3.130 mm. Nội thất bố trí 6 chỗ ngồi, đồng thời đây cũng là mẫu Nio có không gian trong xe rộng nhất từ trước tới nay.

Thiết kế ngoại thất tối giản của Nio ES8. Ảnh: Nio.

Ngoại thất thay đổi với mặt trước góc cạnh hơn, cụm đèn được thiết kế lại, hốc gió đặt dưới đèn pha, khung lưới tản nhiệt dưới nổi khối rõ nét. Xe trang bị 3 cảm biến LiDAR (1 trên nóc, 2 ở đầu xe), cùng radar hình ảnh 4D tương tự như sedan cao cấp Nio ET9.

ES8 mới sẽ có nhiều tùy chọn phong cách nội thất, trong đó nổi bật là phiên bản màu đỏ ấn tượng được hé lộ trong loạt ảnh. Tông màu đặc biệt này trải dài từ khoang hành khách đến cốp sau và khu vực phía sau hàng ghế thứ ba.

Nội thất gây chú ý với các nút gạt lấy cảm hứng từ chuyên cơ, gia công theo công nghệ khắc thẳng hạt và hoàn thiện bằng dải nhôm chải satin. Trên táp-pi cửa, điểm nhấn là hệ thống loa “Cosmic Orbit” kim loại phay xước, tích hợp hệ thống âm thanh & giải trí mới. Xe sử dụng tới 52 m2 vật liệu mềm, trong khi ghế ngồi được thêu tinh xảo với hơn 120.000 mũi chỉ.

Nội thất được đánh giá có kích thước rộng nhất từ trước đến nay, bọc da cao cấp màu đỏ. Ảnh: Nio.

ES8 mới giữ nguyên cấu hình 2 motor điện, cho công suất tối đa 697 mã lực. Xe sử dụng pin lithium ternary do CATL cung cấp, hỗ trợ hệ thống sạc siêu nhanh 900V và đổi pin trong 3 phút. Với công nghệ sạc 5C, xe có thể nạp đủ năng lượng đi thêm 250 km chỉ trong 5 phút, đạt công suất sạc đỉnh 600 kW và dòng điện tối đa 765A.