SUV đô thị - xe điện áp đảo, rõ kết quả cuộc chiến Nhật-Hàn

VinFast VF 6 bán áp đảo trong phân khúc SUV cỡ B, còn loạt xe thương hiệu Hàn Quốc ngày càng đuối sức trên đường đua doanh số.

Phân khúc SUV đô thị được xem là một trong những điểm nóng của thị trường Việt ở thời điểm hiện tại.

Sự xuất hiện của khoảng 20 mẫu xe đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, bao gồm cả xe xăng, hybrid và ôtô điện, một mặt cung cấp đa dạng lựa chọn cho khách hàng nhưng cũng đồng thời đẩy tính cạnh tranh phân khúc lên khá cao.

Ôtô điện áp đảo

Trong tháng 7, VinFast thông báo đã bàn giao thành công 1.902 xe điện VF 6 cho khách hàng Việt. Thành tích này giúp VF 6 tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam, đưa doanh số lũy kế từ đầu năm lên thành 10.454 xe.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor thống kê doanh số, Toyota Yaris Cross là cái tên bán chạy nhất tháng 7. Mẫu xe này đạt doanh số 1.259 xe, còn đối thủ đồng hương Mitsubishi Xforce bán được 1.185 xe.

Doanh số xe điện áp đảo trong phân khúc SUV đô thị Doanh số nhóm SUV cỡ B/B+ tại Việt Nam trong tháng 7 (Số liệu: VinFast, VAMA, TC Motor) Nhãn VinFast VF 6 Toyota Yaris Cross Mitsubishi Xforce Toyota Corolla Cross Honda HR-V Kia Seltos Hyundai Creta Mazda CX-30 Mazda CX-3

xe 1902 1259 1185 841 544 502 414 137 111

Hai mẫu xe Nhật khác là Toyota Corolla Cross, Honda HR-V lần lượt xếp sau với doanh số tương ứng 841 xe và 544 xe. Hai đại diện Hàn Quốc Kia Seltos và Hyundai Creta ghi nhận doanh số 502 xe và 414 xe.

Bộ đôi SUV đô thị của Mazda tiếp tục xếp cuối bảng thống kê doanh số phân khúc. Trong tháng 7, Thaco chưa bắt đầu bàn giao xe CX-3 lắp ráp, còn các phiên bản nhập khẩu ghi nhận doanh số 111 xe. Cùng kỳ, "đàn anh" Mazda CX-30 mở đầu quý III bằng doanh số 137 xe.

Cuộc chiến Hàn-Nhật hạ màn

Lũy kế sau 7 tháng, VinFast VF 6 bán được 10.454 xe và gần như chắc chắn là cái tên dẫn đầu doanh số phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam trong năm 2025. Sự lên ngôi của VF 6 phần nào phản ánh xu thế điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở thị trường ôtô Việt.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, cuộc chiến Hàn-Nhật giữa một bên là Hyundai Creta, Kia Seltos với bên còn lại gồm Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, Mazda CX-3, Mazda CX-30 cũng gần như đã ngã ngũ.

SUV cỡ B thương hiệu Nhật Bản đang bán tốt hơn nhóm xe Hàn. Ảnh: Phúc Hậu, Vĩnh Phúc.

Nếu xét về tổng doanh số, xe Nhật hẳn nhiên là nhóm chiến thắng bởi số lượng áp đảo các đại diện Hàn Quốc.

Tuy nhiên ngay cả khi so sánh doanh số từng mẫu xe, SUV đô thị thương hiệu Hàn Quốc cũng tỏ ra hụt hơi trước các đối thủ Nhật Bản.

Sau 7 tháng, Toyota Yaris Cross tạm dẫn đầu với doanh số 6.679 xe, vượt qua thành tích bán hàng 5.760 xe trong cùng kỳ của Mitsubishi Xforce.

Hyundai Creta cùng với Kia Seltos với doanh số tương ứng lần lượt 3.577 xe và 3.107 xe có thể xem như đã thêm lần nữa đứng ngoài cuộc đua cho danh hiệu SUV đô thị chạy xăng bán tốt nhất Việt Nam.

Xe Hàn ngày càng hụt hơi. Ảnh: TC Motor, Thaco.

Diễn biến doanh số ở phân khúc SUV đô thị được xem là phản ánh phần nào xu hướng mua sắm chuộng xe nhập khẩu đang diễn ra tại Việt Nam.

Trong 5 cái tên SUV chạy xăng đang bán tốt nhất hiện nay, chỉ duy nhất Hyundai Creta là sản phẩm nhập khẩu, còn toàn bộ các mẫu xe Nhật như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Toyota Corolla Cross và Honda HR-V đều được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, Thái Lan.

Gần đây, Mazda CX-3 cũng đã được chuyểng sang lắp ráp thay vì nhập khẩu từ Thái Lan. Chưa rõ động thái này tác động ra sao đến doanh số mẫu SUV cỡ B này, nhưng Hyundai Creta cũng từng trải qua cuộc chuyển giao tương tự và doanh số nhìn chung không biến động quá lớn.