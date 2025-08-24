SUV gia đình của Geely mở bán, mạnh gần 900 mã lực

Dù được định vị là xe dành cho gia đình, Geely Galaxy M9 có công suất đến gần 900 mã lực.

Geely Galaxy M9, mẫu SUV plug-in hybrid cỡ lớn, đã chính thức mở bán đặt trước tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm 193.800 nhân dân tệ ( 27.040 USD ). Đây là mẫu xe gia đình 6 chỗ, trang bị hệ thống treo khí nén buồng đôi, công suất tối đa lên tới 870 mã lực và phạm vi di chuyển thuần điện 210 km. Trong tương lai, mẫu xe này sẽ được bán ra tại các thị trường quốc tế.

M9 là mẫu xe đầu bảng của thương hiệu Geely Galaxy, ra mắt năm 2023. Dòng sản phẩm hiện có 10 mẫu xe, trong đó mẫu hatchback Geely Xingyuan là xe bán chạy nhất tại Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2025 (theo China EV DataTracker). Ngoài Trung Quốc, xe Geely Galaxy sẽ được bán dưới thương hiệu Geely mà không mang tên Galaxy.

Geely Galaxy M9 là phiên bản thương mại của concept Galaxy Starship được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024. Xe có dải LED “Brilliant Galaxy” ở đầu nối liền cụm đèn pha, trong khi đuôi xe là cụm đèn hậu dạng liền mạch. Các chi tiết ngoại thất đáng chú ý gồm tay nắm cửa truyền thống, cảm biến LiDAR trên nóc và mâm đa chấu.

Kích thước tổng thể của M9 là 5.205 x 1.999 x 1.800 mm, trục cơ sở 3.030 mm, chỉ ngắn hơn 4 mm so với Mercedes-Benz GLS. Geely cho biết M9 có tỷ lệ sử dụng không gian nội thất tốt nhất phân khúc với 88,3%. Nhờ hệ thống treo khí nén buồng đôi, xe có thể điều chỉnh khoảng sáng gầm tối đa 95 mm. Xe còn có hệ thống kiểm soát giảm chấn liên tục.

Xe có cấu hình 2+2+2, ghế có tính năng thông gió và massage. Ảnh: Geely.

Khoang cabin bố trí 3 hàng ghế theo dạng 2+2+2. Tất cả ghế đều có chỉnh điện và sưởi, trong đó ghế hàng 1 và 2 có thêm tính năng thông gió và massage. Hàng ghế thứ 2 có sàn phẳng và lối đi rộng 180 mm giúp dễ dàng tiếp cận hàng 3.

Cụm điều khiển trung tâm trang bị màn hình LCD 12,66 inch mỏng, kết hợp HUD. Nổi bật nhất là màn hình 30 inch dùng chung cho tài xế và hành khách phía trước. Hàng ghế sau có thêm màn hình treo trần 17,3 inch độ phân giải 3K.

Geely Galaxy M9 sử dụng hệ thống lai Geely Hybrid 2.0 EM-P. Phiên bản cao cấp trang bị động cơ 1.5L tăng áp 161 mã lực kết hợp 3 motor điện, cho tổng công suất 870 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.165 Nm. Phiên bản AWD tăng tốc 0–100 km/h trong 4,5 giây, tiêu hao 4,8 lít/100 km khi pin cạn.

Xe có 2 tùy chọn pin là 18,4 kWh cho quãng đường 100 km và 41,5 kWh cho 210 km. Ngoài bản AWD, M9 còn có cấu hình FWD (công suất chưa công bố). M9 được bán với 6 phiên bản, giá dao động 193.800-258.800 NDT, tương đương 27.040- 36.100 USD .