SUV tầm giá một tỷ ồ ạt đổ bộ, tân binh nào đủ sức gây bất ngờ?

Trong nửa đầu 2025, loạt SUV tầm giá một tỷ đồng đồng loạt gia nhập thị trường Việt. Cuộc cạnh tranh thêm gay cấn, nhưng đâu mới là cái tên đủ sức tạo bất ngờ?

Cách đây khoảng 1-2 năm, thị trường Việt, đặc biệt là phân khúc SUV cỡ B, trở thành điểm đến chiến lược của nhiều thương hiệu mới.

Thế nhưng năm nay gió đã đổi chiều, khi phân khúc B dần chật chội, nhiều hãng xe đã dần mở rộng cuộc đua sang nhóm crossover cỡ C, biến phân khúc tưởng chừng yên ả trở thành một đấu trường doanh số.

Tính chưa hết quý III, nhóm xe 5 chỗ tầm giá một tỷ đồng đã có tổng 17 cái tên, chưa bao gồm các tân binh sắp xuất hiện.

Cuộc chiến xanh của tân binh Trung Quốc

Đếm sơ qua trong hơn nửa đầu năm, nhóm SUV cỡ C đã đón chào nhiều cái tên mới từ Trung Quốc. Trong đó, Jaecoo J7 và BYD Sealion 6 có lẽ là 2 mẫu xe đã tốn nhiều giấy mực và bàn luận khắp mạng xã hội.

Jaecoo J7 là mẫu SUV hạng C đầu tiên từ Trung Quốc bổ sung bản plug-in hybrid được mang đến Việt Nam vào đầu tháng một. Xe sở hữu thiết kế rắn rỏi, trội về chiều rộng so với mẫu xe Nhật Bản bán chạy nhất phân khúc hiện tại.

Với loạt các ưu đãi mạnh tay cùng nhiều chương trình kết nối khách hàng dọc Nam ra Bắc để chứng minh khả năng tiết kiệm, không nói ngoa khi xem J7 là một tân binh mạnh, lựa chọn hấp dẫn với mức giá 739-879 triệu đồng hiện tại.

Jaecoo J7 cho thấy sức hấp dẫn về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Phúc Hậu.

Với BYD Sealion 6, sức hút đến từ thiết kế, sức mạnh động cơ cũng như các chương trình chiến lược, biến đây trở thành trụ cột của thương hiệu tại thị trường Việt khi ván bài thuần điện vẫn chưa tạo được hiệu quả.

Tuy nhiên, khúc mắc mà cả Sealion 6 lẫn J7 vẫn vướng phải là khả năng gắn kết thị trường, đi cùng lời hứa và cam kết định hướng lâu dài. Còn ở thời điểm hiện tại, giữa 2 tân binh, Sealion 6 sẽ là cái tên có khả năng tạo doanh số tốt hơn, ít nhất là về mặt thương hiệu.

Sau 2 mẫu xe hybrid, Geely EX5 nhanh chóng xuất hiện, trở thành chiếc SUV cỡ C ngoại quốc thuần điện hiếm hoi. So với các đối thủ, EX5 ăn điểm nhờ thiết kế trẻ trung, ngập tràn công nghệ cùng motor điện mạnh mẽ. Cảm giác lái hay ngồi hàng ghế sau đều thoải mái, thậm chí có phần nhỉnh hơn một số đồng hương.

EX5 là tân binh thuần điện hiếm hoi xuất hiện trong phân khúc vào nửa đầu năm nay. Ảnh: Đan Thanh.

Với mức giá 839-889 triệu đồng, đây sẽ là cái tên đáng cân nhắc nếu người dùng không ngại một mẫu xe thuần điện. Đặc biệt, thương hiệu này cũng được hưởng hạ tầng trạm sạc "sắp xuất hiện" được dùng chung với Lynk & Co hay Volvo. Việc có ông lớn Tasco đứng phía sau sẽ giúp cái tên này có gắn kết hơn chút ít với thị trường Việt.

Đương nhiên đây chỉ là giả thuyết, và việc liệu EX5 có bán tốt hay đây chỉ là mẫu xe ra mắt nhằm làm đẹp dải sản phẩm xanh của thương hiệu thì vẫn cần thời gian trả lời.

Chờ gì ở xe sắp ra mắt?

Thời gian tới, nhóm xe cỡ C còn chào đón 2 cái tên mới là Omoda C7 và Mitsubishi Destinator.

Chiếc C7 sở hữu thiết kế khá tương đồng đàn em C5. Điểm nhấn mặt ca lăng gây tranh cãi cùng cặp đèn hậu ấn tượng và có phần hơi quá phá cách khiến đây trở thành một cái tên dự đoán dành riêng cho người trẻ. C7 tiếp tục là một mẫu xe đa phiên bản khi sở hữu 2 tùy chọn thuần xăng và hybrid.

C7 liệu có thể tạo được cơn sốt, đối đầu với các đồng hương mạnh trong phân khúc.

Giá bán của C7 vẫn còn là một ẩn số, theo nhiều nguồn tin từ đại lý, chiếc SUV này có thể được bán với mức 839-969 triệu đồng. Như vậy khi xuất hiện, C7 dự kiến tạo ra làn sóng "xanh" mới cùng các đồng hương. Đương nhiên, khả năng thành bại vẫn còn chờ vào các chính sách của thương hiệu trong tương lai.

Trong khi đó, Mitsubishi Destinator lại trở thành cái tên được trông chờ với kỳ vọng trở thành đối trọng của Ford Territory hay Mazda CX-5. Ngay từ khi công bố bản concept và ra mắt chính thức ở Indonesia, Destinator đã được nhiều người dùng mong ngóng sớm xuất hiện ở Việt Nam.

Khác với Outlander, mẫu xe mới có thiết kế trẻ trung và mạnh mẽ hơn, tập trung vào các chi tiết dập nổi ở mặt ca lăng. Trái tim của mẫu xe này dự kiến sẽ là động cơ 1.5L tăng áp thay vì 2.0L như đàn anh.

Với thiết kế mới mẻ, Destinator vẫn được kỳ vọng làm nên chuyện, đưa đại diện của Mitsubishi thoát khỏi thế khó ở cuộc đua doanh số trong phân khúc SUV cỡ C.

Sức hấp dẫn của Destinator xuất hiện ngay khi bản concept được giới thiệu vào đầu năm. Ảnh: Đan Thanh.

Vậy những cái tên như Jaecoo J7, BYD Sealion 6, Geely EX5, Omoda C7 hay Mitsubishi Destinator liệu có đủ sức viết lại cuộc chơi SUV cỡ C tại Việt Nam? Câu trả lời có lẽ sẽ sớm lộ diện ngay trong những tháng cuối năm nay. Dự đoán mẫu xe đến từ Nhật Bản Mitsubishi Destinator sẽ có nhiều cơ hội thành công nhất về mặt doanh số, trong khi các mẫu xe Trung Quốc còn lại sẽ cạnh tranh nhau gay gắt trên mặt trận quảng cáo và khuyến mại.