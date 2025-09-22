SUV xăng của Porsche quay trở lại

Porsche sẽ mang mẫu SUV cỡ lớn với động cơ đốt trong quay lại thị trường, thay cho động cơ thuần điện.

Porsche vừa bất ngờ thay đổi chiến lược sản phẩm, quyết định ra mắt mẫu SUV 3 hàng ghế mới bằng phiên bản động cơ đốt trong và hybrid sạc điện, thay vì chạy điện hoàn toàn như kế hoạch trước đây.

Mẫu SUV cỡ lớn này, dự kiến là Cayenne. Ban đầu xe được định hướng trở thành xe điện chủ lực của hãng. Tuy nhiên, Porsche thừa nhận nhu cầu với xe điện đang chậm hơn dự báo, buộc hãng phải “tái điều chỉnh theo thực tế thị trường và nhu cầu khách hàng”, theo lời CEO Oliver Blume.

“Chúng tôi đang trải qua những thay đổi lớn trong ngành ôtô. Đó là lý do Porsche cần tái định hình trên mọi phương diện”, ông Blume nhấn mạnh.

Bên cạnh việc giữ lại các dòng xe xăng hiện tại, Porsche cũng xác nhận sẽ tiếp tục phát triển thế hệ kế nhiệm cho Panamera, Cayenne và nhiều mẫu xe đốt trong khác, song song với việc nâng cấp dải sản phẩm thuần điện như Taycan, Macan EV hay Cayenne EV.

Porsche Cayenne thuần điện không biến mất, nhưng hãng sẽ mang bản động cơ đốt trong quay lạo. Ảnh: S.T.

Dù vậy, một số mẫu EV mới sẽ bị hoãn, trong đó có nền tảng điện hoàn toàn thế hệ mới vốn được dự kiến cho thập niên 2030.

Mẫu SUV điện 3 hàng ghế từng được Porsche nhắc đến từ năm 2022, với tên mã K1 và dự kiến ra mắt vào 2027 trên nền tảng Scalable Systems Platform của tập đoàn Volkswagen. Hiện chưa rõ kế hoạch mới sẽ khiến thời điểm ra mắt bị lùi lại bao lâu.

Sự điều chỉnh này được cho là khiến tập đoàn mẹ Volkswagen Group phải gánh chi phí tới 5,9 tỷ USD . Trong bối cảnh thị trường xe điện hạ nhiệt, nhiều rào cản về thuế quan và nhu cầu sụt giảm, Porsche trở thành hãng xe mới nhất thừa nhận rằng người tiêu dùng chưa sẵn sàng chuyển đổi hoàn toàn sang ôtô điện.