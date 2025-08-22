Suy đa tạng, nguy kịch vì mắc bệnh hiếm gặp lây truyền từ động vật

Cụ ông 76 tuổi nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng phức tạp, khó định hướng căn nguyên. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định ông mắc bệnh truyền nhiễm hiếm gặp do Rickettsia.

Một bệnh nhân 76 tuổi, trú tại Bắc Ninh, vừa được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cứu sống sau khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do vi khuẩn Rickettsia.

Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức Truyền nhiễm (A4-D), bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, khó xác định căn nguyên. Ông phải thở máy, lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh phổ rộng.

Đặc biệt, bệnh nhân không xuất hiện dấu hiệu điển hình của bệnh do Rickettsia.

Tuy nhiên, dựa trên tiền sử dịch tễ, tiến triển bệnh cùng một số biểu hiện như da niêm mạc xung huyết, tràn dịch đa màng, giảm tiểu cầu…, các bác sĩ đã nghi ngờ căn nguyên Rickettsia. Bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm PCR, kết quả dương tính. Đồng thời, ngay từ trước khi có kết quả, bệnh nhân đã được điều trị thử bằng doxycycline - kháng sinh đặc hiệu.

Nhờ quyết định kịp thời, người bệnh đáp ứng tốt, các cơ quan hồi phục dần và được xuất viện trong tình trạng ổn định, không để lại di chứng.

Người bệnh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do Rickettsia được điều trị hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC.

Theo ThS.BS Nguyễn Sỹ Thấu và BS Vũ Hồng Khanh, khoa Hồi sức Truyền nhiễm, bệnh do Rickettsia lây truyền từ động vật chân đốt như mò, ve, bọ chét sang người. Sau khi xâm nhập, vi khuẩn nhân lên, gây tổn thương đa cơ quan. Bệnh không thể tự khỏi, nếu không được điều trị sớm bằng kháng sinh đặc hiệu, người bệnh có thể nhanh chóng suy đa tạng và không qua khỏi.

Nếu được chẩn đoán đúng và dùng kháng sinh kịp thời, bệnh thường đáp ứng tốt, tổn thương tạng hồi phục nhanh, người bệnh khỏi hẳn, ít để lại di chứng.

Hiện nay, bệnh do Rickettsia tại Việt Nam được chia thành ba nhóm: sốt mò, sốt đốm và sốt phát ban. Trong đó, sốt mò thường có triệu chứng điển hình hơn, còn các nhóm khác dễ bị bỏ sót, đòi hỏi bác sĩ phải giàu kinh nghiệm và "nhạy cảm lâm sàng". Chẩn đoán chủ yếu dựa vào xét nghiệm sinh học phân tử, hiện được triển khai tại các bệnh viện tuyến trung ương, trong đó có Bệnh viện 108.

Các chuyên gia khuyến cáo Rickettsia có thể phòng tránh được. Người dân khi đến, sinh sống hoặc làm việc tại nơi đất ẩm, nhiều bụi rậm, ven sông suối nên mặc quần áo dài, đi giày tất, chít ống quần, tránh ngồi nằm trực tiếp trên bãi cỏ hay nền đất. Nếu có triệu chứng sốt không rõ nguyên nhân, kèm yếu tố dịch tễ, cần đến cơ sở y tế sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.