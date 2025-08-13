Suýt chết khi chụp ảnh cùng voi ở Ấn Độ

Một du khách ở Ấn Độ bị voi rừng rượt đuổi và giẫm lên người chỉ vì cố chụp ảnh cùng con vật khổng lồ.

Nạn nhân được xác định là R. Basavaraju, du khách Ấn Độ. Người này được cho là đã lén xâm nhập vào khu rừng cấm gần một ngôi đền ở miền tây nam Ấn Độ hôm 10/8. Tại đây, anh ta tiếp cận con voi để chụp ảnh nhưng ánh đèn flash từ điện thoại đã khiến con vật nổi giận và lao tới tấn công, buộc Basavaraju phải bỏ chạy tán loạn, The Sun đưa tin.

Một đoạn video do du khách khác ghi lại tại khu bảo tồn ở bang Karnataka cho thấy con voi ban đầu đứng bên vệ đường, sau đó bất ngờ vung vòi, băng qua đường chặn đầu một chiếc ôtô đang chạy để rượt theo Basavaraju.

Quá hoảng loạn, người đàn ông quay đầu bỏ chạy vào làn xe đông đúc, vấp ngã và bị voi đuổi kịp. Con vật giẫm lên người anh nhiều lần, thậm chí hất tung cả quần áo.

May mắn thay, sau khi bị tấn công, con voi bỏ đi. Basavaraju được đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Cơ quan chức năng đã xử phạt người đàn ông 25.000 rupee (hơn 200 euro) và yêu cầu anh quay video nhận lỗi. Trong clip, nam du khách thừa nhận không nắm rõ các quy tắc an toàn khi tiếp cận động vật hoang dã.

Người đàn ông đang cố chạy trốn khỏi con voi để bảo toàn mạng sống. Ảnh: ViralPress.

Nhân chứng Daniel Osorio kể lại rằng khi con voi đang đứng ăn cà rốt bên đường thì Basavaraju tiến lại gần. "Đây là lời cảnh báo rõ ràng - hãy tuân thủ quy định trong các khu bảo tồn, đừng tự ý tiếp cận động vật và để nhân viên chuyên môn xử lý", ông nói.

Đại diện Cục Lâm nghiệp Ấn Độ cũng khẳng định: "Những hành vi liều lĩnh như vậy không chỉ đe dọa đến tính mạng con người mà còn kích động động vật hoang dã có những phản ứng nguy hiểm, khó lường".

Ấn Độ hiện là nơi sinh sống của khoảng 30.000 cá thể voi rừng, chiếm 60% số lượng voi châu Á trên toàn thế giới. Nước này từng ghi nhận nhiều vụ tấn công tương tự, trong đó có vụ một nhóm du khách bị báo vồ khi đang picnic hồi năm ngoái.