Suýt mất thị lực vì thói quen nhiều người làm khi đau

Có thói quen sử dụng thuốc nhỏ mắt liên tục tại nhà, người phụ nữ vào viện trong tình trạng mắt đau nhức dữ dội, giảm thị lực.

Vừa qua, các bác sĩ tại phòng khám Mắt, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn (Phú Thọ), tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng mắt đau nhức dữ dội, đỏ kéo dài, thị lực giảm rõ rệt.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy người bệnh đã tự ý mua thuốc nhỏ mắt tại nhà và sử dụng liên tục suốt 7 ngày. Tuy nhiên, thay vì cải thiện, các triệu chứng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm loét giác mạc, có thể gây suy giảm thị lực. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn.

Sau khi thăm khám chuyên sâu và soi kính hiển vi, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc viêm loét giác mạc. Đây là bệnh lý nghiêm trọng, có thể để lại sẹo giác mạc, gây suy giảm thị lực vĩnh viễn, thậm chí dẫn đến mù lòa nếu không được điều trị kịp thời.

Trường hợp này là lời cảnh báo rõ ràng về thói quen tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt. Nhiều loại thuốc nhỏ mắt chứa corticoid hoặc các thành phần đặc trị khác, nếu dùng sai cách hoặc kéo dài không có chỉ định, sẽ làm bệnh tiến triển nhanh hơn, che lấp triệu chứng ban đầu khiến người bệnh chủ quan và làm việc điều trị trở nên khó khăn.

Trước đây, tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, các bác sĩ từng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ 55 tuổi đến khám trong tình trạng một bên mắt gần như mù hoàn toàn.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết gần 2 năm trước thường xuyên bị ngứa, chảy nước mắt. Thay vì đi khám, bà ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt theo tư vấn. Vài ngày nhỏ thuốc, triệu chứng dịu bớt nhưng chỉ nửa tháng sau lại tái phát. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục mua loại thuốc này dùng.

Trong suốt gần 2 năm, bà đã nhỏ hết hàng chục lọ mà không biết loại thuốc này chứa corticoid, có thể che lấp triệu chứng, nhưng về lâu dài lại âm thầm phá hủy giác mạc. Hậu quả là khi đến bệnh viện, một bên mắt của bà đã gần như không còn khả năng nhìn.

Qua tình huống trên, các bác sĩ khuyến cáo khi có các dấu hiệu bất thường ở mắt như đỏ, đau, chảy nước mắt liên tục, nhạy cảm với ánh sáng hay nhìn mờ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời; Không tự ý mua thuốc nhỏ mắt theo lời mách bảo, cũng không dùng lại đơn thuốc cũ cho những tình huống mới.

Bên cạnh đó, mọi người nên duy trì thói quen khám mắt định kỳ, đặc biệt với người có bệnh lý nền hoặc thường xuyên tiếp xúc với môi trường khói bụi, để phát hiện sớm những tổn thương nguy hiểm.