Suýt trả giá đắt vì chủ quan với cơn ho

Bị ho gà kéo dài gần một tháng nhưng gia đình quyết định tự điều trị tại nhà, hai bệnh nhi phải nhập viện cấp cứu.

Ho gà là bệnh truyền nhiễm có khả năng đe dọa tính mạng. Ảnh: Shutterstock.

Hai chị em ruột là bé Đ.T.D. (8 tuổi) và bé ĐT.N. (5 tuổi) ngụ tại xã Đồng Tâm (Đồng Nai) có triệu chứng ho kéo dài khoảng một tháng. Tuy nhiên, gia đình chỉ cho các bé điều trị tại phòng khám tư và tự dùng thuốc tại nhà.

Đến cuối tháng 7, khi nhân viên y tế đến điều tra dịch tễ, nhận thấy hai trẻ ho nhiều, khó thở nên vận động gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Cả hai được xác định dương tính với ho gà.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Đồng Xoài đã phối hợp với Trạm Y tế xã Đồng Tâm khoanh vùng, giám sát và xử lý ổ dịch tại ấp Lam Sơn. Qua giám sát, có 45 trẻ tiếp xúc gần với bệnh nhi được theo dõi y tế, khám sàng lọc, cấp phát thuốc dự phòng và phun xịt khử khuẩn, vệ sinh môi trường.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quế Phương, Phó giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đồng Xoài, sau khi phát hiện các ca dương tính, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và chính quyền địa phương rà soát trẻ trong độ tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine có thành phần ho gà để tổ chức tiêm bù, tiêm vét, tránh bỏ sót.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, địa phương này đã ghi nhận 47 ca mắc ho gà, tăng 42 ca so với cùng kỳ năm 2024. Riêng Trung tâm Y tế khu vực Đồng Xoài đã tiếp nhận 4 ca, tất cả đều chưa tiêm đủ các mũi vaccine có thành phần ho gà.

Ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, lây lan chủ yếu qua đường hô hấp. Bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ho gà đã vaccine phòng bệnh. Vì vậy, phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bên cạnh việc tiêm vaccine, người dân cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp như:

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng

Che miệng khi ho hoặc hắt hơi

Giữ vệ sinh thân thể, mũi và họng cho trẻ hàng ngày

Đồng thời duy trì môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng.

Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như ho kéo dài, sốt, sổ mũi, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không nên tự ý điều trị tại nhà