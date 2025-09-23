Suzuki chốt lịch ra mắt SUV hybrid đầu tiên trong phân khúc

Suzuki Fronx sẽ trở thành SUV cỡ A đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ truyền động hybrid.

Trên fanpage chính thức, Suzuki Việt Nam xác nhận 18/10 tới đây sẽ là thời điểm ra mắt chính thức mẫu SUV cỡ A Suzuki Fronx.

Trước đó vào cuối tháng 5, Suzuki Fronx đã trình làng thị trường Indonesia, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng thương hiệu ôtô Nhật Bản sẽ mang mẫu SUV cỡ A này về "chinh chiến" tại Việt Nam, cạnh tranh Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue và cả VinFast VF 5.

Suzuki Fronx lộ diện tại TP.HCM, chờ ngày ra mắt. Ảnh: Phong Vân.

Trong bài đăng trên fanpage, Suzuki gọi Fronx là mẫu SUV sở hữu thiết kế coupe - tức ngoại hình xe sẽ có phần khác biệt so với loạt SUV cỡ A đang có mặt trên thị trường.

Đoạn video do Suzuki Việt Nam chia sẻ cho thấy Suzuki Fronx tại thị trường Việt sở hữu ngoại hình tương đồng sản phẩm mà hãng đang bán ở Indonesia.

Trong đó, đèn pha LED và đèn định vị tách riêng, cản trước/sau sở hữu thiết kế khá thể thao, hốc bánh vuông, trên nóc lắp sẵn thanh ray.

Tại Indonesia, Suzuki Fronx bản cao được trang bị màn hình giải trí trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng có sẵn HUD, đế sạc không dây, lẫy chuyển số sau vô lăng, khởi động bằng nút bấm...

Ở Indonesia, hai phiên bản cao nhất của Suzuki Fronx sử dụng kết hợp động cơ xăng 1.5L với motor điện và gói pin dung lượng nhỏ, sản sinh công suất 99 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 135 Nm.

Phiên bản thấp hơn lắp động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, cung cấp công suất 103 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm.

Chiến lược hiện tại của Suzuki Việt Nam là điện hóa danh mục sản phẩm bằng hệ truyền động hybrid. Hãng xe Nhật Bản đã dừng bán Suzuki XL7, Suzuki Ertiga để chuyển sang Ertiga Hybrid và giờ là XL7 Hybrid. Suzuki cũng mang về Swift trang bị hệ truyền động hybrid, sau thời gian dài tạm ngừng kinh doanh mẫu hatchback cỡ B.

Do vậy, Suzuki Fronx khi được mang về Việt Nam gần như chắc chắn sẽ là phiên bản MHEV. Khi này, không chỉ sở hữu kiểu dáng thân xe khác biệt, Suzuki Fronx cũng trở thành cái tên duy nhất trong phân khúc SUV cỡ A được trang bị hệ truyền động hybrid.

Tại Indonesia, Suzuki Fronx bản MHEV có giá khởi điểm 319 triệu rupiah, tương đương khoảng 502 triệu đồng.

Trong phân khúc SUV cỡ A, Kia Sonet hiện là dòng xe có tính đa dạng cao nhất, sở hữu tổng cộng 4 phiên bản với giá dao động 499-624 triệu đồng.

Toyota Raize hiện có giá 510 triệu đồng, còn giá bán 2 phiên bản Hyundai Venue lần lượt 499 triệu và 539 triệu đồng.

VinFast VF 5 là đại diện thuần điện duy nhất trong phân khúc SUV cỡ A, hiện được bán với giá 529 triệu đồng. Mẫu xe này cũng đang dẫn đầu phân khúc, đã tích lũy được doanh số 27.109 xe sau 8 tháng.