Suzuki hủy đơn toàn bộ Jimny XL tại Australia, hoàn tiền cho khách

Hiện tại, Suzuki tại Australia vẫn chưa được thông tin về lý do ngừng bán.

Suzuki Australia vừa ra lệnh cho các đại lý hủy và hoàn tiền tất cả đơn đặt hàng Jimny XL sau khi nhận thông báo tạm ngừng bán vì một “vấn đề chưa xác định” Hãng khẳng định sự cố không liên quan đến an toàn, nên chủ xe hiện tại không cần ngừng sử dụng.

Mẫu Jimny XL, phiên bản 5 cửa của dòng off-road nổi tiếng, đang được kiểm tra lại tại Ấn Độ, nơi sản xuất xe. Suzuki Australia cho biết họ chưa được thông tin chi tiết, chỉ biết đây không phải là lỗi liên quan đến an toàn nên những khách hàng đang sử dụng xe không cần ngừng lái.

“Với sự không chắc chắn về thời gian khắc phục và dựa trên kinh nghiệm từ các trường hợp tương tự, chúng tôi khuyến nghị đại lý hủy đơn đặt hàng Jimny XL hiện có và hoàn lại tiền đặt cọc cho khách. Đây là cách minh bạch và ưu tiên quyền lợi khách hàng nhất vào thời điểm này", Ông Michael Pachota, Giám đốc điều hành Suzuki Australia, chia sẻ với Drive.com.au.

Khách hàng vẫn có thể lựa chọn ở lại trong danh sách chờ nếu muốn. Suzuki đã yêu cầu đại lý cung cấp thông tin của những người này để hãng trực tiếp cập nhật tiến trình giải quyết. Hiện Suzuki Nhật Bản chưa đưa ra bất kỳ thông tin mới hay mốc thời gian khắc phục sự cố.

Tại Australia, Jimny XL là phiên bản duy nhất được bán kể từ khi Suzuki buộc phải ngừng kinh doanh bản 3 cửa từ tháng 3 năm nay vì thiếu hệ thống phanh khẩn cấp tự động theo yêu cầu pháp luật. Dự kiến, phiên bản 3 cửa sẽ trở lại thị trường vào đầu năm 2026 sau khi được nâng cấp tính năng này.

Tại Việt Nam, Suzuki hiện mở bán duy nhất biến thể 3 cửa, giá khoảng 789 triệu đồng.