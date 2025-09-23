Suzuki thay đổi logo lần đầu tiên sau hơn 20 năm

Suzuki vừa công bố logo mới lần đầu tiên sau hơn 20 năm, giữ nguyên dáng chữ "S" quen thuộc nhưng loại bỏ mạ chrome, chuyển sang phong cách phẳng tối giản.

Trong bối cảnh kỷ nguyên mạng xã hội và màn hình điện thoại thông minh định hình cách thương hiệu xuất hiện trước công chúng, những logo 3D bóng bẩy dần nhường chỗ cho phong cách phẳng, tối giản. Suzuki mới đây đã gia nhập trào lưu này khi công bố bản thiết kế logo mới - lần đầu tiên kể từ năm 2003.

Thiết kế mới của logo Suzuki mang phong cách tối giản hơn, vốn đi theo xu hướng chung của các thương hiệu toàn cầu.

Biểu tượng chữ "S" đặc trưng, vốn gần như không đổi từ năm 1958, vẫn được giữ nguyên về hình khối. Tuy nhiên, lớp mạ chrome bóng loáng cùng các đường gân dày dặn đã được loại bỏ. Thay vào đó là bề mặt phẳng, các đường nét tinh tế chạy quanh viền, kết hợp với tông màu bạc sáng độ cao, gợi cảm giác như nhôm mờ. Suzuki cho biết lựa chọn này vừa hiện đại vừa thân thiện hơn với môi trường.

Theo các chuyên gia thiết kế, những logo dạng phẳng và hai chiều sẽ hiển thị rõ ràng, sắc nét hơn trên màn hình nhỏ, nơi người dùng ngày nay thường xuyên tiếp xúc với thương hiệu. Dù vậy, một số ý kiến lại cho rằng việc "làm phẳng" khiến logo mất đi chiều sâu và sự hiện diện trực quan trong thế giới thực.

Logo Suzuki là một chữ "S" cách điệu, đại diện cho chữ cái đầu của tên thương hiệu Suzuki và tên nhà sáng lập Michio Suzuki. Trong phiên bản đầu tiên, chữ S được thiết kế với hình ảnh 2 con diều hâu cách điệu đối xứng nhau.

Suzuki không phải hãng xe duy nhất đi theo xu hướng này. Trước đó, hàng loạt thương hiệu lớn như Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick hay Lamborghini cũng đã áp dụng phong cách tối giản cho bộ nhận diện của mình.

Logo mới nằm trong chiến lược làm mới hình ảnh thương hiệu dưới khẩu hiệu "By Your Side". Biểu tượng này sẽ lần đầu xuất hiện trên các mẫu concept được giới thiệu tại Japan Mobility Show 2025 vào ngày 30/10. Suzuki sẽ dần áp dụng trên toàn bộ dải sản phẩm toàn cầu. Do kích thước không đổi, hãng có thể lắp đặt ngay trên lưới tản nhiệt hay nắp cốp của những mẫu xe hiện tại, không cần chờ chu kỳ nâng cấp.

Thiết kế logo mới của Suzuki sẽ được chính thức trình làng tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, vốn sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10/2025 tại khu phức hợp Tokyo Big Sight.

Chia sẻ về quyết định đổi mới, ông Toshihiro Suzuki – Chủ tịch kiêm CEO Suzuki – nhấn mạnh: "Logo mới thể hiện cam kết của Suzuki trong việc 'luôn đặt mình vào vị trí khách hàng để tạo ra những sản phẩm giá trị', đồng thời cho thấy quyết tâm đối mặt với những thách thức trong kỷ nguyên mới. Với khẩu hiệu 'By Your Side', chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến giải pháp di chuyển gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày, đồng hành cùng khách hàng và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai".