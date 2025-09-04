Suzuki Victoris ra mắt - SUV 'đầu bảng' của hãng ở Ấn Độ

|
Maruti Suzuki - liên doanh của Suzuki tại Ấn Độ - vừa trình làng mẫu SUV mang tên Suzuki Victoris. Xe có kích thước khá tương đồng Grand Vitara nhưng tại thị trường đông dân nhất thế giới, Suzuki Victoris được định vị là SUV flagship của hãng ôtô Nhật Bản.
|
Suzuki Victoris sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.360 x 1.795 x 1.655 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với Grand Vitara, Suzuki Victoris cao hơn và rộng hơn, nhưng khoảng cách giữa 2 trục xe là giống nhau.
|
Ngoại hình của Suzuki Victoris có sự khác biệt so với Grand Vitara. Cụm đèn pha LED kích thước lớn, lưới tản nhiệt mảnh kết hợp hốc gió có thiết kế liền mạch cản trước.
|
Hốc bánh tạo hình vuông, xe sử dụng mâm hợp kim đường kính 17 inch.
|
Dải đèn hậu LED trải hết chiều rộng đuôi xe, sở hữu thiết kế được đánh giá là tương đồng các mẫu xe thương hiệu Kia.
|
Khoang lái được xem là nơi giúp Suzuki Victoris trở thành mẫu xe flagship của hãng ở thị trường Ấn Độ.
|
Trung tâm táp-lô là màn hình thông tin giải trí kích thước 10,1 inch đặt nổi. Xe có trang bị camera 360 độ, hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn.
|
Sau vô lăng là lẫy chuyển số.
|
Ghế trước chỉnh điện, tích hợp chức năng thông gió. Khoang lái Suzuki Victoris cũng có đèn viền nội thất 64 màu, hệ thống âm thanh Harman Kardon.
|
Bệ trung tâm của xe với phanh tay điện tử, núm xoay vật lý chọn chế độ lái. Suzuki Victoris có cần số truyền thống dạng thẳng, được trang bị đế sạc không dây.
|
Cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị xuất hiện trên Suzuki Victoris.
|
Suzuki Victoris cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng ở Ấn Độ được trang bị hệ thống trợ lái Level 2.
|
Suzuki Victoris sử dụng nền tảng HEARTECT, các tùy chọn hệ truyền động bao gồm mild-hybrid, full hybrid và bi-fuel - tức sử dụng xăng/CNG.
|
Phiên bản Strong Hybrid kết hợp động cơ 1.5L với motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Allgrip cùng hộp số tự động 6 cấp.
|
Maruti Suzuki chưa công bố giá bán của Victoris, nhưng đã nhận đặt hàng trước với khoản cọc 11.000 rupee, tương đương 125 USD. Suzuki Victoris được dự báo sẽ sở hữu giá bán cao hơn Grand Vitara, hiện có giá khoảng 15.200-27.100 USD tại thị trường Ấn Độ.
