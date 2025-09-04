Suzuki Victoris ra mắt - SUV 'đầu bảng' của hãng ở Ấn Độ

Maruti Suzuki chưa công bố giá bán của Victoris, nhưng đã nhận đặt hàng trước với khoản cọc 11.000 rupee, tương đương 125 USD . Suzuki Victoris được dự báo sẽ sở hữu giá bán cao hơn Grand Vitara, hiện có giá khoảng 15.200- 27.100 USD tại thị trường Ấn Độ.