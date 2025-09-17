Tác giả cú máy 'tuyệt đối điện ảnh' tại A80 nhận tin vui

Tấm bằng khen do VTV trao tặng được steadihan Lê Bảo Hân - cái tên được tìm kiếm nhiều sau lễ diễu binh A80 - đăng tải chiều ngày 17/9 thu hút sự chú ý và tán thưởng.

Hậu trường cú máy 180 độ, lướt ngang qua các khối diễu binh Quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ clip hậu trường cảnh quay lướt ngang mượt mà qua các khối diễu binh sáng 2/9.

Bài đăng của tay máy Lê Bảo Hân ngày 17/9 với dòng trạng thái vỏn vẹn 5 chữ và tấm bằng khen do Đài Truyền hình Việt Nam trao tặng thu hút hơn 19.000 lượt thích chỉ trong hai giờ.

Anh là người đứng đằng sau góc máy 180 độ "tuyệt đối điện ảnh" trong lễ diễu binh A80 của VTV.

Bằng khen được ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ký tặng streadihan Lê Bảo Hân vào ngày 16/9 với lý do "Có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện chương trình THTT Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam".

"Sĩ đến tận kiếp sau", Bảo Hân đăng tải kèm biểu tượng cười ngượng ngùng.

Bằng khen của VTV do Lê Bản Hân đăng tải trên trang cá nhân chiều 17/9. Ảnh: Lê Bảo Hân/Facebook.

Phía dưới phần bình luận, bạn bè, đồng nghiệp đều cho rằng phần thưởng, sự công nhận này đối với Lê Bảo Hân là xứng đáng.

Lê Bảo Hân bắt đầu được công chúng biết đến thông qua bài đăng ngày 1/9 ghi lại cảnh tác nghiệp sự kiện A80 của anh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Đoạn clip thu về gần 10.000 lượt yêu thích khi chưa đầy 30 phút. Con số hiện tại là hơn 137.000 lượt thích tính đến 17h08 ngày 17/9.

"Cả đời làm nghề của mình 'Freelance' chưa bao giờ dám nghĩ được Nhà nước mời đứng ở Ba Đình quay diễu binh như thế", anh viết trên trang cá nhân.

Các bài viết sau đó cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Khoảnh khắc anh dùng Trinity lia máy mượt băng qua đoàn diễu binh thu hút nhiều lượt tương tác nhất với gần 400.000 lượt thích.

Tay máy đến từ Khánh Hòa (địa phận Ninh Thuận cũ) có hơn 17 năm gắn bó với nghề. Trong đó, khoảng 15 năm anh đồng hành cùng HKFilm, cộng tác trong nhiều dự án phim lớn. Anh từng phụ trách steadicam cho dự án phim Mai và Đất rừng phương Nam của Trấn Thành.