Tại Đức, chi phí sửa chữa xe điện vẫn cao hơn xe xăng

  • Thứ sáu, 15/8/2025 14:26 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Đức, các khoản bồi thường bảo hiểm toàn diện cho xe điện cao hơn 15% - 20% so với xe xăng cùng phân khúc.

Chi phí sửa chữa xe điện sau tai nạn tại Đức đang có xu hướng giảm khi các xưởng dịch vụ ngày càng quen thuộc hơn với loại phương tiện này. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, mức chi phí vẫn cao hơn khoảng 15% - 20% so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng phân khúc.

xe dien, hu hong, ev, bao duong, bao tri, chi phi, chi phi su dung, xe xang, vinfast anh 1

Số lượng xe thuần điện ngày càng tăng giúp chi phí sửa chữa trung bình của loại phương tiện này giảm dần. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong gần 20%.

Trước đây, xe điện được xem là loại phương tiện "mới" với nhiều thách thức cho cả chủ sở hữu lẫn các đơn vị dịch vụ. Sự phức tạp trong kết cấu, yêu cầu kỹ thuật đặc thù và quy trình xử lý an toàn khiến chi phí sửa chữa ban đầu cao hơn đáng kể. Thống kê từ Hiệp hội Bảo hiểm Đức (GDV) cho thấy vào năm ngoái, các khoản bồi thường bảo hiểm toàn diện cho xe điện cao hơn 20% - 25% so với xe xăng cùng phân khúc.

Bà Anja Käfer-Rohrbach, Phó Tổng Giám đốc GDV, cho biết: "Càng có nhiều xe điện lưu thông trên đường, mức chênh lệch chi phí so với xe xăng càng giảm. Sự đa dạng mẫu mã thu hút lượng khách hàng lớn hơn, trong khi các xưởng dịch vụ, công ty cứu hộ, lực lượng cứu hỏa và giám định viên đã có nhiều kinh nghiệm hơn với xe điện bị hư hỏng".

xe dien, hu hong, ev, bao duong, bao tri, chi phi, chi phi su dung, xe xang, vinfast anh 2

Bên cạnh các hao mòn tự nhiên, bộ pin điện là một phần quan trọng đối với các mẫu EV. Nhiều hãng sản xuất thẳng thừng từ chối bảo hành nếu có hư hỏng, dù là nhẹ, đối với phụ tùng đắt đỏ này.

Những yếu tố này đang góp phần kéo chi phí sửa chữa xuống khi xe điện dần trở thành "chuẩn mực mới" trên thị trường. Đáng chú ý, dữ liệu nghiên cứu được GDV thu thập trong giai đoạn 2021-2023, khi số lượng EV còn hạn chế hơn hiện nay.

Tính đến đầu năm 2025, Đức đã có khoảng 1,65 triệu xe điện đăng ký lưu hành, gấp 5 lần so với năm 2021. Hiện, xe điện chiếm 3,3% tổng số phương tiện đăng ký tại quốc gia này - một con số cho thấy tốc độ phổ biến của loại phương tiện này đang gia tăng nhanh chóng.

xe dien, hu hong, ev, bao duong, bao tri, chi phi, chi phi su dung, xe xang, vinfast anh 3

Sở hữu công nghệ cao cấp và ít cần phải bảo dưỡng hơn xe xăng, các mẫu xe điện cũng tiềm ẩn nhiều hỏng hóc liên quan đến pin, hệ thống điện cao áp...

Mặc dù không cần phải bảo dưỡng thường xuyên như các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, nhiều hạng mục khiến chi phí sửa chữa xe điện cao hơn xe xăng gồm thay thế bộ pin, xử lý hệ thống điện áp cao và khôi phục các cảm biến hoặc bộ điều khiển chuyên dụng. Những linh kiện này không chỉ đắt đỏ mà còn đòi hỏi kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu để đảm bảo an toàn.

Việt Hà

Theo Carscoops

