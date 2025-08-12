'Tài khoản giao thông' cần chuyển đổi để qua trạm thu phí là gì?

Người dùng cần sớm chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông để có thể lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Nội dung Điều 31 Nghị định 119 do Chính phủ ban hành năm 2024 quy định từ ngày 1/10 tới đây, chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Phải có tiền trong Tài khoản giao thông

Điều 12 của Nghị định trên cũng quy định chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Như vậy, kể từ ngày 1/10 tới đây, chủ xe nếu chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ khiến phương tiện giao thông đường bộ không đủ điều kiện lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng.

Tại nội dung Điều 43 Luật Đường bộ 2024, tài khoản giao thông được định nghĩa là tài khoản mở cho chủ phương tiện giao thông đường bộ và kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Có thể ứng dụng nhiều dịch vụ hơn

Như vậy, tài khoản giao thông có tính ứng dụng cao hơn, cho phép thanh toán nhiều dịch vụ khác như phí đỗ xe, đăng kiểm, nhiên liệu, sạc xe... thay vì chỉ dùng để thanh toán phí đường bộ như tài khoản thu phí. Về bản chất, cả hai loại tài khoản này đều yêu cầu người dùng nạp tiền từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các thanh toán không dùng tiền mặt.

Để chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông, người dùng có thể thao tác trực tiếp ngay trên các ứng dụng thu phí không dừng đang sử dụng, bao gồm VETC hoặc ePass. Người dùng trước tiên cần xác thực bằng Căn cước/Căn cước công dân gắn chip, sau đó liên kết với tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.