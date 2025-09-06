Tai nạn tàu vượt núi ở Bồ Đào Nha, 16 người thiệt mạng

Chính quyền Bồ Đào Nha cho biết trong số 16 người thiệt mạng khi tàu điện leo núi nổi tiếng ở Lisbon gặp nạn, có 11 người là du khách nước ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn tàu điện leo núi ở Lisbon khiến 16 người thiệt mạng. Ảnh: Pedro Nunes/Reuters.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân gồm 3 người Anh, 2 người Hàn Quốc, 2 người Canada, một phụ nữ Pháp, một người Thụy Sĩ, một người Mỹ và một người Ukraine. Ngoài ra còn có 5 công dân Bồ Đào Nha tử vong trong thảm kịch xảy vào hôm 3/9, CNA đưa tin.

Trái với thông tin được công bố trước đó, không có công dân Đức nào nằm trong danh sách nạn nhân. Tuy nhiên, có 3 người Đức bị thương, trong đó có một bé trai 3 tuổi. Cơ quan cứu hộ cho biết tổng cộng có khoảng 20 người bị thương, trong đó có ít nhất 11 người là du khách nước ngoài.

Trong số các nạn nhân người Bồ Đào Nha có 4 nhân viên của cùng một trung tâm hỗ trợ xã hội, có văn phòng nằm ngay trên con dốc nơi tuyến tàu điện leo núi đi qua. Chiều 5/9, bạn bè, đồng nghiệp và người thân đã dự lễ cầu nguyện tưởng niệm họ tại nhà thờ Sao Roque ở trung tâm Lisbon.

Chiếc tàu điện Gloria hơn 100 năm tuổi đã lao xuống dốc và đâm vào một tòa nhà. Những mảnh vỡ từ vụ tai nạn đã được dọn sạch trong đêm 4/9, giúp con phố dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên, bầu không khí u ám vẫn bao trùm thủ đô Bồ Đào Nha. Nhân chứng Bruno Pereira chia sẻ với kênh RTP: "Tôi không biết điều gì ám ảnh tôi nhất - cảnh toa tàu lao xuống như món đồ chơi, hình ảnh đứa trẻ bị thương hay những người chết ngay trước mắt chúng tôi".

Đống đổ nát của tàu điện leo núi Gloria sau khi gặp sự cố hôm 3/9. Ảnh: Pedro Rocha/Reuters.

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được công bố. Cơ quan phụ trách điều tra các vụ tai nạn hàng không và đường sắt của Bồ Đào Nha cho biết sẽ công bố "những kết quả ban đầu được xác nhận" vào cuối ngày 5/9. Giám đốc Nelson Oliveira cho biết báo cáo sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong vòng 45 ngày.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Luis Neves, Cảnh sát trưởng tư pháp, cho biết cuộc điều tra sẽ không loại trừ bất kỳ nguyên nhân tiềm ẩn nào. "Không có gì là không thể, chúng ta phải giữ một tâm thế cởi mở", ông nói.

Truyền thông địa phương đưa ra nhiều đồn đoán, từ việc đứt cáp tải điện áp cao cho đến các công tác bảo trì do hãng vận hành giao thông công cộng Carris phụ trách. Đã có sự cố bất thường khiến sợi cáp đột ngột bị đứt, và đó chính là trọng tâm điều tra", ông Carlos Minerio Aires, cựu Chủ tịch Hội đồng kỹ sư Bồ Đào Nha, nhận định với đài SIC.

Trong khi đó, ông Pedro Bogas, lãnh đạo Carris, nhiều lần khẳng định công ty đã "tuân thủ nghiêm ngặt" quy trình bảo dưỡng thiết bị. "Chúng ta không thể mặc định rằng vấn đề nằm ở sợi cáp. Kết luận phải chờ kết quả điều tra", ông nói.

Báo chí Bồ Đào Nha đã công bố báo cáo kiểm tra kỹ thuật hàng ngày vào sáng hôm xảy ra tai nạn, trong đó ghi nhận hệ thống vận hành "hoạt động bình thường".

Theo tờ Expresso, lượng hành khách sử dụng ba tuyến tàu điện leo núi do Carris khai thác tại Lisbon đã tăng 53% từ năm 2022 đến 2024, đạt 1,5 triệu lượt chỉ riêng trong năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng vẫn giữ nguyên.

Theo lời kể của các nhân chứng, một trong hai toa tàu điện màu vàng, vốn vận hành theo cơ chế đối trọng bằng cáp, đã lao xuống dốc với tốc độ cao, trật bánh khi vào cua và đâm thẳng vào một tòa nhà.