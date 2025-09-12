Tài sản 'ông trùm' Singapore quá cố biến 6 cháu thành tỷ phú

6 người cháu của tỷ phú quá cố Goh Cheng Liang, "ông trùm sơn" giàu thứ hai đảo quốc sư tử, vừa trở thành tỷ phú USD sau khi thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ đế chế Nipsea.

Ông Goh Cheng Liang có khối tài sản ước tính trị giá 13,2 tỷ USD khi qua đời vào ngày 12/8, hưởng thọ 98 tuổi. Ảnh: Ng Sor Luan.

Một nhà nghiên cứu tại New York (Mỹ) và người sáng lập quỹ từ thiện ở Bali (Indonesia) nằm trong số 6 người cháu của cố tỷ phú Goh Cheng Liang - "ông trùm sơn" giàu thứ hai Singapore - vừa thừa hưởng khối tài sản khổng lồ, theo The Straits Times.

Những người thừa kế

Ông Goh Cheng Liang qua đời hồi tháng 8, hưởng thọ 98 tuổi. Sáu người cháu của ông mỗi người được nhận cổ phần trị giá hơn 1 tỷ USD tại Nipsea International, tập đoàn sơn lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương do ông sáng lập.

Hồ sơ công bố cho thấy 55% cổ phần tại Nippon Paint Holdings (Nhật Bản) đã được chuyển từ công ty đầu tư gia đình Wuthelam Holdings sang cho 6 người cháu vào tháng 12/2024. Trong khi đó, con trai cả Goh Hup Jin vẫn nắm khoảng 91% quyền biểu quyết, đồng nghĩa với quyền quyết định tại Nipsea International.

Cách phân chia này phản ánh một kế hoạch kế thừa rõ ràng: khối tài sản được phân bổ cho thế hệ cháu, nhưng quyền kiểm soát vẫn tập trung ở thế hệ thứ hai. Đây là điều hiếm thấy trong các gia tộc châu Á.

Ông Ethan Chue, Giám đốc Family Succession Advisors (Singapore), nhận định: "Chủ tài sản châu Á thường chỉ chuyển giao sau khi qua đời. Một số ít chuyển trong lúc còn sống, và đôi khi trực tiếp cho cháu nếu con cái đã nhận phần trước đó".

Gia đình Goh và Nippon Paint đều từ chối bình luận về việc phân chia cổ phần.

Sinh ra trong nghèo khó, ông Goh Cheng Liang từng phải làm nhiều nghề trước khi khởi nghiệp kinh doanh sơn. Ảnh: Forbes.

Trong số 6 người cháu của ông Goh Cheng Liang, April Goh - con gái của Goh Chuen Jin, cựu giảng viên toán - nhận nhiều nhất, khoảng 3,4 tỷ USD . Bà hiện là nghiên cứu viên tại Trung tâm Chính sách Xã hội Trung Quốc thuộc Đại học Columbia (New York, chuyên về bạo lực giới.

3 con gái của ông Goh Hup Jin gồm Charlotte, Henrietta và Victoria, mỗi người thừa hưởng khoảng 1,1 tỷ USD . Trong đó, Charlotte từng đồng sáng lập một quỹ từ thiện ở Bali, hỗ trợ học bổng, y tế và tư vấn cho trẻ em.

Con gái duy nhất của cố tỷ phú, bà Goh Chiat Jin, đã tham gia ban điều hành Quỹ Goh Foundation hơn 20 năm. Quỹ được thành lập từ năm 1995, tập trung hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu y khoa.

Con trai bà, Martin Yuen-An Lavoo (38 tuổi), là cháu duy nhất giữ chức giám đốc tại Nipsea International. Ông từng đồng sáng lập Sustenir Agriculture - startup nông nghiệp công nghệ cao được Temasek hậu thuẫn.

Trong một lần trả lời phỏng vấn năm 2015, Lavoo cho biết: "Tôi chỉ là một người bình thường dám mạo hiểm thử điều hoàn toàn mới".

"Đế chế" sơn

Ông Goh Cheng Liang qua đời ngày 12/8 với khối tài sản ước tính 13,2 tỷ USD . Sinh ra trong nghèo khó, ông từng phải làm nhiều nghề trước khi khởi nghiệp sơn.

Năm 1962, ông thành lập Nippon Paint South-east Asia (Nipsea), phát triển thành tập đoàn quản lý các công ty sơn lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bước ngoặt của gia đình diễn ra năm 2021, khi Wuthelam - công ty đầu tư của họ - nắm cổ phần chi phối tại Nippon Paint Holdings, hãng sơn lớn nhất Nhật Bản. Thương vụ này giúp khối tài sản nhà Goh tăng vọt, đưa ông trở thành một trong những người giàu nhất châu Á.

Ông Goh Cheng Liang sở hữu siêu du thuyền White Rabbit Golf dài 84 m. Ảnh: Super Yacht Fan.

Tuy nhiên, những năm sau đó, cổ phiếu Nippon Paint giảm giá, ảnh hưởng đến tổng giá trị tài sản của ông.

Khác với nhiều tỷ phú châu Á ưa phô trương, ông Goh sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng. Thú vui xa xỉ hiếm hoi của ông là du thuyền, trong đó có siêu du thuyền White Rabbit Golf dài 84 m.

Trong thông cáo ngày ông mất, Wuthelam viết: "Ông là một người khiêm nhường, yêu thương gia đình, thích chèo thuyền, câu cá, thưởng thức món ngon và đi du lịch".

Con trai cả Goh Hup Jin chia sẻ thêm: "Cha tôi là ngọn hải đăng của lòng nhân hậu và sức mạnh. Chúng tôi may mắn vì được ông dạy cách trở thành một người tốt".