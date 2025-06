Tại sao khách Tây bật khóc ở Hà Giang?

Nhớ lại chuyến đi Hà Giang (địa phận tỉnh Tuyên Quang mới) hồi tháng 5, Katerine (quốc tịch Tây Ban Nha) cho biết vẫn còn xúc động. Trong 3 ngày ngồi trên xe máy cùng HDV địa phương tên Hùng, cô tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn. Đoạn video ghi cảnh nữ du khách bật khóc, chia sẻ về tình cảm với Hà Giang thu hút lượng lớn lượt xem trên mạng xã hội.

"Tôi cảm giác như đi với người nhà, không có khoảng cách nào. HDV (hướng dẫn viên) kể cho tôi nhiều điều về Hà Giang, đưa đi check-in nhiều điểm nổi tiếng và gặp những người phụ nữ trên rẫy. Thậm chí là trải nghiệm nằm võng, thắt tóc, ăn giỗ nhà người dân tộc và dệt thổ cẩm. Tôi đã hiểu thêm vùng đất này", cô bày tỏ.

Sự chân thành từ những người xa lạ khiến Katerine không nỡ rời đi. Vì yêu mến nơi đây, cô sẽ quay lại vào đầu năm sau.

Katerine không phải người duy nhất đã bật khóc. Nhiều du khách nước ngoài cũng chia sẻ sự xúc động khi rời Hà Giang, bởi họ lưu luyến bản sắc đậm đà, người dân tốt bụng và thiên nhiên hùng vĩ.

Đến Hà Giang vào đầu tháng 3, Emily (quốc tịch Anh) kể rằng mình được lưu trú tại nhà sàn của người dân tộc, mặc trang phục H’Mông và nấu ăn ở bếp củi. Trong khoảnh khắc đó, cô thực sự trở thành người Việt Nam.

"HDV luôn hỏi thăm và lắng nghe tôi. Ngồi trên xe máy, tôi có thể tận hưởng cảnh đẹp và không khí, hoặc dừng bất chợt để ngắm hoàng hôn. Đây là điều mà truyền thống (1 HDV - 1 đoàn khách) không có. Tôi ấn tượng với em bé H’Mông giúp tôi thắt tóc và tặng bó hoa dại, tôi đã cười rất nhiều trong chuyến đi", cô nói.

Emily gọi Hà Giang là "vùng đất hạnh phúc" khi mang đến nhiều cảm xúc khó ngờ. Kết thúc chuyến đi, cô không thể nén nước mắt.

Theo Nguyễn Văn Tuấn, người điều hành Jasmine Ha Giang Loop Tours, tour xe máy 1 du khách - 1 HDV địa phương nở rộ từ năm 2016, khi du khách nước ngoài muốn khám phá Hà Giang bằng xe máy, nhưng không có bằng lái. Vì vậy, người dân trở thành HDV 1:1 để đảm bảo an toàn. Mỗi năm, đơn vị phục vụ 25.000 lượt khách.

"Hà Giang có trải nghiệm gần như chưa nơi nào có, đó là đi xe máy trên cung đường uốn lượn giữa núi đá, thác nước và bản làng. Sức hút chính của tour này đến từ HDV. Họ chưa từng rời khỏi Hà Giang nên đối đãi với khách nước ngoài bằng sự ấm áp, không phải vì dịch vụ", Tuấn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Người này cho biết tour 1:1 không gò bó lịch trình. HDV sẽ đưa du khách thăm nhà dân, làm đồng áng, cắt cỏ cho gia súc, thêu dệt và thử món ăn truyền thống khiến họ thích thú, nhất là tệp khách châu Âu và châu Mỹ.

Hữu Khương, người sáng lập Bibi Ha Giang Loop Tour, nhìn nhận tour 1:1 vẫn cần cải thiện về chất lượng lưu trú và kĩ năng của HDV. Hiện đơn vị cũng tập trung đào tạo kỹ năng xử lý tình huống, sơ cứu và giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Song, sự mộc mạc của tour vẫn được giữ làm điểm riêng.

"Tour 1:1 chiếm ưu thế tại Hà Giang, đồng thời là cầu nối đưa du khách nước ngoài đến đây. Cách tour đi sâu vào văn hóa cũng nêu bật được đặc thù của cao nguyên đá", anh nói.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, tỉnh có 16 làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn, gồm Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn), Du Già (huyện Yên Minh), Pả Vi Hạ (huyện Mèo Vạc)... Song, điểm sáng hiếm hoi chỉ nằm ở Lô Lô Chải. Thực tế, mô hình du lịch này còn vướng mắc ở khâu tổ chức và quảng bá.

Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, cho rằng các điểm du lịch cộng đồng đang bỏ quên sự bền vững. Việc chạy theo lượng khách và doanh thu khiến trải nghiệm rập khuôn như Sa Pa, Mai Châu đã làm. Trong khi điều du khách cần là tìm hiểu bản sắc riêng của từng cộng đồng.

Tiến sĩ này nhìn nhận tour 1:1 chở du khách khám phá bản làng, ăn ngủ và sinh hoạt cùng cộng đồng dân tộc thiểu số đang tạo nên một hướng đi đáng chú ý.

"Tour 1:1 thể hiện độ tiếp cận rất cao giữa du khách, HDV và người dân khiến trải nghiệm mới hơn, trở thành lực đẩy phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững", ông Minh nói.

Ở góc nhìn đơn vị tour, Hữu Khương từ Bibi Ha Giang Loop Tour cũng cho biết khi đưa du khách đến khám phá, đơn vị thường móc nối với người dân về homestay, trải nghiệm theo hướng đôi bên cùng có lợi. Từ đây, người dân tăng thêm thu nhập và có lượng khách tự nhiên. Tuy nhiên, điểm hạn chế của tour này là chi phí cao, lộ trình dài ngày nên chưa linh hoạt với nhiều nhu cầu.

Ở phía mình, tiến sĩ Đức Minh cho biết thêm khi phát triển tour đơn lẻ thành mạng lưới du lịch cộng đồng, địa phương cũng đối mặt với thách thức về mặt chiến lược.

Thứ nhất, cần đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội đào tạo bài bản, tham gia làm du lịch và và hưởng lợi đồng đều.

Thứ hai, nền tảng số phải được thiết kế phù hợp, ví dụ như hệ thống đặt tour trực tiếp hoặc liên kết đến từng hộ dân, giảm bớt phụ thuộc vào các đầu mối lữ hành quen biết.

"Làm tốt 2 điều trên, du lịch cộng đồng tại Hà Giang sẽ có bước tiến mới, đồng thời tăng thêm chiều sâu trải nghiệm cho du khách nước ngoài và thu hút cả du khách Việt Nam", vị tiến sĩ cho hay.

Theo ông Hoàng Gia Long, Phó chủ tịch UBND Hà Giang, địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng của HDV và tài xế chở du khách. Thời gian tới sẽ có những lớp bồi dưỡng kiến thức, ứng xử du lịch văn minh, đồng thời cung cấp thông tin du lịch chính thống.

Trong 3 tháng đầu năm, Hà Giang đón 848.350 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt 107.888 lượt.

Hồi tháng 4, trong danh sách 44 điểm đến đẹp nhất thế giới do tạp chí Time Out công bố, Hà Giang xếp vị trí thứ 10 nhờ những con đường quanh co và đèo Mã Pì Lèng nhìn ra sông Nho Quế.