Tại sao phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine cúm?

Tiêm phòng cúm làm giảm nguy cơ nhập viện vì cúm ở phụ nữ mang thai và ngăn ngừa nhiều vấn đề sức khỏe cho thai nhi.

Phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine phòng cúm để bảo vệ bản thân và em bé. Ảnh: Freepik.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và Học viện Sản phụ khoa Mỹ khuyến cáo những người mang thai trong mùa cúm nên tiêm vaccine cúm bất kể họ đang ở tam cá nguyệt nào. Vaccine cúm trong thai kỳ được coi là an toàn, không gây hại gì cho mẹ và em bé.

Mắc cúm khi mang thai nguy hiểm thế nào?

Phụ nữ mang thai do có nhiều thay đổi về cơ thể, đặc biệt là có sự thay đổi về nội tiết, hệ thống miễn dịch bị suy giảm so với người bình thường khiến sức đề kháng của cơ thể trước bệnh tật cũng bị yếu đi, cơ thể thai phụ đặc biệt nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh.

Trung bình, một trường hợp bệnh cúm có thể kéo dài 3-4 ngày, nhưng với phụ nữ mang thai có thể lâu hơn vài ngày.

Bà bầu mắc cúm, các triệu chứng cúm có thể xuất hiện trong 2-3 ngày hoặc có thể kéo dài đến 1-2 tuần tùy vào mức độ nghiêm trọng ở mỗi người. Một số triệu chứng điển hình như:

Chảy mũi và nghẹt mũi

Viêm họng và cảm giác khô họng

Mệt mỏi và sốt nhẹ

Đau nhức và mỏi cơ

Phụ nữ mang thai bị cúm có nguy cơ cao sẩy thai, thai lưu hoặc đẻ non. Thai phụ bị cúm còn dẫn đến dị tật bẩm sinh ở thai nhi như hở hàm ếch, rối loạn phát triển, nhẹ cân, tim bẩm sinh.

Lợi ích khi tiêm vaccine cúm cho bà bầu

Theo Mayo Clinic, tiêm phòng cúm khi mang thai có thể giúp:

- Phòng ngừa cúm và các vấn đề sức khỏe khác ở bà bầu: Những thay đổi trong hệ miễn dịch, tim và phổi khiến phụ nữ mang thai dễ bị cúm nặng hơn. Tiêm phòng cúm có thể giúp phòng ngừa cúm trong thai kỳ. Tiêm phòng cúm cũng giúp giảm khoảng 40% nguy cơ phải nhập viện vì cúm ở phụ nữ mang thai.

- Ngăn ngừa vấn đề sức khỏe thai nhi do cúm: Bị sốt do cúm trong giai đoạn đầu thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khi sinh và các vấn đề sức khỏe khác ở thai nhi.

- Bảo vệ em bé sau khi sinh: Trẻ sơ sinh có nguy cơ cao mắc các triệu chứng cúm nghiêm trọng. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh không thể tiêm vaccine cúm trước 6 tháng tuổi. Các kháng thể hình thành từ vaccine cúm trong thai kỳ sẽ đi qua nhau thai và qua sữa mẹ. Những kháng thể này giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bệnh cúm sau khi sinh.

Khi nào mẹ bầu nên tiêm phòng cúm?

Đối với hầu hết người chỉ cần tiêm một liều vacicne cúm cho cả mùa, tháng 9 và tháng 10 (đầu mùa cúm) thường là thời điểm tốt để tiêm. Lý tưởng nhất là tiêm vaccine vào cuối tháng 10.

Bà bầu có thể mắc bệnh trong bất kỳ giai đoạn mang thai nào nhưng tốt nhất là nên tiêm phòng cúm vào tháng 10. Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối có thể tiêm vaccine cúm sớm hơn, vào tháng 7 và tháng 8, vì điều này giúp bảo vệ trẻ sơ sinh trong vài tháng đầu sau khi sinh (khi trẻ còn quá nhỏ để tiêm chủng).

Mùa cúm kéo dài ít nhất là đến tháng 4 và đó là khoảng thời gian dài mà mẹ bầu và em bé dễ gặp nguy hiểm nếu mắc cúm. Ngoài việc tiêm phòng cúm, biện pháp phòng ngừa tốt nhất như rửa tay đúng cách, xử lý ho và hắt xì đúng cách, ở nhà nếu bị bệnh và cố gắng không làm lây bệnh cúm cho người khác.