Tại sao siêu bão mạnh nhất thế giới 2025 có tên Ragasa?

Siêu bão Ragasa không được đặt tên theo quy tắc vốn có là đặt theo tên địa danh, động vật hoặc thực vật, mà lại là một từ để miêu tả trạng thái, hành động.

Siêu bão Ragasa được đánh giá là cơn bão mạnh nhất năm 2025, tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 13h ngày 22/9, tâm của siêu bão Ragasa ở khoảng 19,4°N – 121,7°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (khoảng 202-221 km/h), giật trên cấp 17 và hướng di chuyển của bão là theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã đạt cấp 17 (202-221 km/giờ), mạnh hơn bão Yagi năm 2024 và trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025.

Ngoài sức gió được đánh giá là mạnh hơn siêu bão Yagi năm 2024, bão số 9 còn gây chú ý vì cái tên Ragasa.

Theo Typhoon Committee - cơ quan liên chính phủ được thành lập năm 1968 dưới sự bảo trợ chung của Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ragasa có nghĩa là "chuyển động nhanh, đột ngột".

Không chỉ dùng để đặt tên bão, cái tên Ragasa cũng được dùng để đặt tên họ cho con người tại Philippines và mang ý nghĩa "vội vàng, liều lĩnh".

Hiện nay, cái tên Ragasa được xếp ở Danh sách II trong danh sách Tên các xoáy thuận nhiệt đới tại khu vực tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông (có hiệu lực đến năm 2025). Danh sách này do Typhoon Committee thông qua và công bố trên website chính thức.

Ngoài Ragasa, Danh sách II này cũng có sự xuất hiện của những cơn bão từng đổ bộ vào Việt Nam trong năm 2025 vừa qua như bão số 8 Mitag, bão số 7 Tapah, bão số 6 Nongfa, bão số 5 Kajiki, bão số 4 Cỏ May, bão số 3 Wipha, bão số 2 Danas và bão số 1 Wutip.

Danh sách tên các cơn bão được Typhoon Committee công bố cụ thể như sau:

Quốc gia/vùng lãnh thổ Danh sách I Danh sách II Danh sách III Danh sách IV Danh sách V Campuchia Damrey Kong-rey Nakri Krovanh Trases Trung Quốc Tianma Yinxing Fengshen Dujuan Mulan Triều Tiên Kirogi Toraji Kalmaegi Surigae Meari Hong Kong (Trung Quốc) Yun-yeung Man-yi Fung-wong Choi-wan Tsing-ma Nhật Bản Koinu Usagi Koto Koguma Tokage Lào Bolaven Pabuk Nokaen Champi Ong-mang Macao (Trung Quốc) Sanba Wutip Penha In-fa Muifa Malaysia Jelawat Sepat Nuri Cempaka Merbok Micronesia Ewiniar Mun Sinlaku Nepartak Nanmadol Philippines Maliksi Danas Hagupit Lupit Talas Hàn Quốc Gaemi Nari Jangmi Mirinae Hodu Thái Lan Prapiroon Wipha Mekkhala Nida Kulap Mỹ Maria Francisco Higos Omais Roke Việt Nam Son-Tinh Co-May Bavi Luc-Binh Sonca Campuchia Ampil Krosa Maysak Chanthu Nesat Trung Quốc Wukong Bailu Haishen Dianmu Haitang Triều Tiên Jongdari Podul Noul Mindulle Jamjari Hong Kong (Trung Quốc) Shanshan Lingling Dolphin Lionrock Banyan Nhật Bản Yagi Kajiki Kujira Tokei Yamaneko Lào Leepi Nongfa Chan-hom Namtheun Pakhar Macao (Trung Quốc) Bebinca Peipah Peilou Malou Sanvu Malaysia Pulasan Tapah Nangka Nyatoh Mawar Micronesia Soulik Mitag Saudel Sarbul Guchol Philippines Cimaron Ragasa Narra Amuyao Talim Hàn Quốc Jebi Neoguri Gaenari Gosari Bori Thái Lan Krathon Bualoi Atsani Chaba Khanun Mỹ Barijat Matmo Etau Aere Lan Việt Nam Trami Halong Bang-Lang Songda Saobien

Tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, phần lớn cơn bão được đặt tên theo tên địa danh, động vật hoặc thực vật, ví dụ bão Yagi năm 2024 được đặt tên theo con vật, trong tiếng Nhật nghĩa là con dê. Ragasa là trường hợp "bất quy tắc", không đặt tên theo cách này.

Hiện nay, Typhoon Committee có 14 thành viên, gồm Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Philippines, Thái Lan cùng các quốc gia thành viên được bổ sung sau đó là Campuchia (1972), Malaysia (1976), Việt Nam (1979), Ma Cao, Trung Quốc (1993), Triều Tiên (1993), Singapore (1997) và Mỹ (1998).

Với tổng số lượng thành viên hiện tại, mỗi thành viên được Typhoon Committee cho phép đặt 10 tên bão, chia thành 5 danh sách và sẽ xoay vòng theo năm.

Một điều đáng lưu ý là tên của những cơn bão có thể bị loại bỏ nếu cơn bão đó gây thiệt hại nặng nề về người và của. Thông thường, trong các cuộc họp thường niên của Tổ chức Khí tượng Thế giới, những cái tên "phạm" phải điều cấm kỵ này sẽ được loại bỏ và thay thế bằng tên mới.

Những tên bão từng bị loại khỏi danh sách vì gây thiệt hại nặng nề bao gồm: Mangkhut (Philippines, năm 2018), Haiyan (Philippines, năm 2013), Sandy (Mỹ, năm 2012), Katrina (Mỹ, năm 2005)...