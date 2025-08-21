Tài xế đi xe bán tải trên bãi biển đông người bị xử phạt 6 tháng tù

Tài xế Phạm Ngọc Cường, người chơi ngông lái xe bóp còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), bị xử phạt 6 tháng tù.

VKSND khu vực 11 phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú tại xã Tuy An Nam, Đắk Lắk) 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 31/5/2025, Cường lái ôtô bán tải đi dọc bãi biển từ thôn Chính Nghĩa, xã An Phú đến khu vực resort SaLa thuộc phường 7, TP Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thì xe bị ngập nước và lún cát, nên phải sử dụng xe cẩu kéo lên.

Tài xế Cường tại phiên xử.

Đến khoảng 17h cùng ngày, đúng dịp Tết Đoan Ngọ, bờ biển có rất nhiều người dân tắm biển, vui chơi…Khi xe được kéo lên, Cường tiếp tục lái xe dọc bờ biển theo hướng ngược lại về xã An Phú, liên tục bóp còi làm cho mọi người lo sợ, bỏ chạy, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khoẻ của người khác và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, du khách và cơ sở kinh doanh dịch vụ…

Sau đó, clip lan truyền trên mạng xã hội nên cơ quan chức năng vào cuộc. Tại Công an, tài xế Phạm Ngọc Cường nhận thức rõ hành vi của mình là bộc phát, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng và môi trường, hoạt động du lịch tại địa phương.

Chiếc xe của tài xế Cường bị lún nước.

Tài xế Cường cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng.