Tài xế gây tai nạn làm 6 người tử vong lĩnh 6 năm tù

Bị cáo Vũ Văn Hảo lái xe tải chở lá dong lao vào nhà dân bị tuyên phạt 8 năm tù. Sau đó, nam bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22/9, tại Tòa án nhân tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Văn Hảo (43 tuổi, quê Nam Định) trú xã Tương Dương, Nghệ An về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Hảo có giấy phép lái xe hạng C. Ngày 12/1/2025, người này lái xe tải đi từ huyện Tương Dương cũ lên Kỳ Sơn cũ để mua lá dong về bán.

Bị cáo Vũ Văn Hảo.

Ô tô do Hảo điều khiển lao nhanh, đâm vào nhà anh Và Bá Do (trú tại bản Thăm Hín) nằm bên trái đường. Thời điểm này, mẹ anh Do cùng con dâu và các cháu (từ 3 đến 8 tuổi) đang có mặt trong nhà.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến mẹ, con anh Do, cùng chị dâu và 3 người cháu (là con của anh trai, em trai anh Do) tử vong. Nhiều tài sản của gia đình anh Do thiệt hại nặng nề. Tài xế Vũ Văn Hảo sau đó đã đến công an đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do khi điều khiển xe xuống dốc, tài xế Hảo không thực hiện thao tác vào số để đảm bảo an toàn kỹ thuật, cho xe chạy vào chế độ số 0 (số mo), thả phanh tay xe trôi tự do, dẫn tới ôtô chạy với tốc độ cao nơi địa hình nguy hiểm, phức tạp, nên không làm chủ được tốc độ. Xe lao nhanh trên đường có độ dốc lớn, cua gấp, tài xế Hảo không xử lý được, nên ôtô đi sang phần đường bên trái, đâm vào nhà anh Do.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 6/2025, bị cáo Hảo khai, khi phát hiện xe lao nhanh đã cố vào số và đạp phanh nhưng không hiệu quả. Thấy xe hướng về phía căn nhà bên trái đường, bị cáo định đánh lái sang phải để đâm vào vách núi song không thành công.

Bị cáo tỏ ra hối lỗi về hành vi phạm tội của mình và xin lỗi gia đình các bị hại. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù. Sau đó, nam bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đã mất, vợ một mình nuôi 4 đứa con nhỏ. Mới đây, gia đình bị cáo bị thiệt hại nặng do cơn bão số 6 gây ra.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho các bị hại 1,5 tỷ đồng . Các bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Văn Hảo, sửa bản án sơ thẩm từ 8 năm xuống 6 năm tù.