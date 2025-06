Tài xế ra công an trình diện trong vụ ôtô tông loạt xe máy tại TP.HCM

Sau khi lái ôtô tông nhiều xe máy khiến 2 người chết ở quận Bình Tân (TP.HCM), nam tài xế bỏ trốn xuống miền Tây rồi ra cơ quan công an trình diện.

Liên quan vụ ôtô tông nhiều xe máy ở quận Bình Tân (TP.HCM) làm 2 người tử vong, ngày 16/6, nam tài xế đã ra trình diện tại Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành di lý đối tượng về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Chiều cùng ngày, anh Trần Chánh Đoan (30 tuổi) vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Triều An, quận Bình Tân. Anh Đoan là một trong số nạn nhân đi xe máy trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) và bị xe Jeep tông trúng.

Xe Jeep kéo lê một xe máy lên vỉa hè. Ảnh: C.A.

Anh Đoan cho biết chiều tối 15/6, anh đang đi xe máy trên đường Kinh Dương Vương để về nhà ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), thì nghe tiếng động mạnh từ phía sau nên quay lại nhìn thì thấy ô tô lao tới với tốc độ cao và tông vào anh.

"Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên vỉa hè, tay chân không cử động được, còn xe máy thì nằm trên đường, cách khoảng 20 m", anh Đoan nhớ lại.

Sau đó, anh Đoan được đưa vào Bệnh viện Triều An (cách hiện trường gần 2 km) cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương háng, xương vai, phù nề vùng mặt...

Như tin đã đưa, khoảng 18h30 ngày 15/6, chiếc xe Jeep biển số 51K-314.07 lưu thông trên đường Kinh Dương Vương (hướng từ Bến xe miền Tây về vòng xoay An Lạc) thì bất ngờ húc đổ dải phân cách, lao sang làn dành cho xe 2 bánh và tông vào nhiều người đi xe máy.

Ôtô này chỉ dừng lại sau khi cuốn một xe máy vào gầm và lao thẳng lên vỉa hè. Tai nạn làm bà B.T.C. (72 tuổi) và bà N.T.T. (con gái bà C., 49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) tử vong tại chỗ, một người đàn ông khác bị thương nặng, nhập viện cấp cứu.

Vị trí xảy ra tai nạn có gắn camera an ninh. Ảnh: C.A.

Một số người dân tại hiện trường cho hay, có khoảng 6-7 xe máy bị ôtô này tông và một số người bị trầy xước nhẹ đã rời đi. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế bước ra từ xe Jeep và được một người điều khiển xe máy tới chở rời khỏi hiện trường.

Liên quan vụ tai nạn, chia sẻ với phóng viên, ông L.H.T. (45 tuổi, ngụ quận 8) xác nhận, xe Jeep biển số 51K-314.07 do ông đứng tên sở hữu, mua khoảng 4 năm trước với giá khoảng 4 tỷ đồng . Hơn một năm trước, ông T. đã làm thủ tục công chứng ủy quyền xe Jeep trên cho một người khác và ông không sử dụng, quản lý, không liên quan gì đến phương tiện này nữa.

Vào tối xảy ra tai nạn, ông T. đang đưa con đi đá bóng.

Ngoài ra, ông T. cũng xác nhận ông là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Blacker 1111, là quán bar cùng tên nằm trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1. Tuy nhiên, ông T. đã sang nhượng việc kinh doanh cho người khác được khoảng một năm và không còn liên quan đến hoạt động, vận hành cơ sở này.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.